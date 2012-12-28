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В России
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сегодня, 17:17
Метеорологи назвали сроки потепления в Москве и Санкт-Петербурге
Температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге во второй половине недели начнет расти, рассказали «Известиям» метеорологи.
«Очень теплая ночь будет в пятницу, 26 апреля, с температурой воздуха 11–13 градусов. А дневная температура составит 18–20 градусов, что выше климатической нормы», — рассказала Татьяна Позднякова.
В пятницу и субботу температура воздуха, по ее словам, будет выше климатической нормы на 2–3 градуса.
При этом, 25 и 26 апреля прогнозируются небольшие осадки.
В пятницу, 26 апреля, не исключены даже грозы, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В Санкт-Петербурге до 27 апреля включительно ожидается, по его словам, дождливая и прохладная погода. А с 28 апреля произойдет поворот на тепло и переход к погоде с температурой 18–20 градусов.
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