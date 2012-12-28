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В России
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4 минуты назад
Над Белгородской областью уничтожили 4 реактивных снаряда РСЗО «Ольха»
По предварительной информации, пострадавших нет.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в официальном Телеграм-канале Минобороны России.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Накануне ночью в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.
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