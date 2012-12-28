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4 минуты назад

Над Белгородской областью уничтожили 4 реактивных снаряда РСЗО «Ольха»

По предварительной информации, пострадавших нет.

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в официальном Телеграм-канале Минобороны России.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Накануне ночью в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.
Белгород
атака
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