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28
сегодня, 13:58

В США выявили два случая заражения болезнью оленей-зомби у людей

Один из пострадавших, 72-летний охотник, регулярно употреблял мясо оленей, которые были заражены CWD.

Американские ученые сообщили о выявлении двух предполагаемых случаев заболевания хронической изнуряющей болезнью (CWD) у людей.

Это прионное заболевание поражает головной мозг и нервную систему оленей, превращая их в подобие зомби, - пишет "Ъ" со ссылкой на научный журнал Neurology.

Первым пострадавшим стал 72-летний охотник, который употреблял мясо оленей из районов, где распространена CWD. В последние недели жизни он стал агрессивным, у него появились признаки деменции. Медики диагностировали у него спорадическую форму болезни Крейтцфельдта-Якоба, которая имеет схожие симптомы.

Второй случай был зафиксирован у знакомого охотника, также употреблявшего мясо оленей. Его заболевание тоже было похоже на болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

Медики подозревают, что у обоих охотников могла быть именно CWD, которую они подхватили от оленей. Эксперименты на животных показали, что CWD может передаваться не только оленям, но и другим видам, включая обезьян и мышей.

Пока нет точной уверенности, что охотники умерли именно от CWD, поскольку детального анализа возбудителей заболевания не проводилось. Однако, по словам исследователей, их выводы свидетельствуют в пользу этой версии.

CWD является опасным и неизлечимым заболеванием, приводящим к летальному исходу. Болезнь поражает мозг оленей, после чего они становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Зараженных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD называют болезнью оленей-зомби. Распространение CWD среди оленей остановить очень сложно из-за устойчивости возбудителя к внешним факторам, таким как радиация, высокие температуры и дезинфицирующие средства. Ранее специалисты предупреждали, что эта болезнь может перекинуться на людей.
олени-зомби
здоровье
болезни
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