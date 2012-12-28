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В России
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56 минут назад
В Ставропольском крае нашли живыми трех летчиков упавшего самолета
Двоих летчиков с самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, доставили в медучреждения, оказывается необходимая помощь.
Примерно через час глава региона рассказал, что найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы и были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На место происшествия выехали все службы.
Также Владимиров сообщил, что с места происшествия был эвакуирован еще один летчик, он жив. Ведется поиск четвертого члена экипажа.
В Минобороны России позднее подтвердили, что бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, - заявили в ведомстве. В момент ЧП боекомплекта на борту Ту-22М3 не было, - пишет News.ru.
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