В Ельце ограбили квартиру на 108 000 рублей на глазах её хозяина-инвалида

Потерпевший попытался преградить путь грабителю, но безуспешно.

На улице Октябрьской в Ельце грабитель взломал входную дверь и проник в квартиру 58-летнего мужчины с ограниченными возможностями здоровья. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в одной из комнат под подушкой грабитель обнаружил деньги. Потерпевший попытался помешать, но подозреваемый оттолкнул его, схватил часть денег — 108 000 рублей и убежал.



В грабеже подозревают 36-летнего ельчанина, он задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция этой статьи — до семи лет лишения свободы.