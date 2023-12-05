Происшествия

сегодня, 14:40

В Ельце ограбили квартиру на 108 000 рублей на глазах её хозяина-инвалида

4 595
#грабёж
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В Ельце ограбили квартиру на 108 000 рублей на глазах её хозяина-инвалида

Потерпевший попытался преградить путь грабителю, но безуспешно.

На улице Октябрьской в Ельце грабитель взломал входную дверь и проник в квартиру 58-летнего мужчины с ограниченными возможностями здоровья. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в одной из комнат под подушкой грабитель обнаружил деньги. Потерпевший попытался помешать, но подозреваемый оттолкнул его, схватил часть денег — 108 000 рублей и убежал.

В грабеже подозревают 36-летнего ельчанина, он задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция этой статьи — до семи лет лишения свободы.
4 595
#грабёж
2

Комментарии (4)

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Не зря

2 минуты назад
Это не Елец а "Чикаго"
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Нонка

34 минуты назад
Шакал!Пусть сидит-так надо!Это -правильно,справедливо! Почему же -инвалид один ?
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Животный мир

36 минут назад
Закон природы: Сильный поедет слабого. Нелюдь одним словом
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Деньги под подушкой

сегодня, 14:47
мы всё ещё живём в каменном веке, а разговоров то про Марс, колонизацию космоса..
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Бизнес

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