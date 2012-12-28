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Общество
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53 минуты назад
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Сграффито на грязинском коллеже засияет по вечерам
Стена с фреской будет подсвечена.
В колледже GOROD48 рассказали, что фреска советских времен выполненная в стиле сграффито будет еще и подсвечена — монтаж подсветки станет завершающей фазой обрамления стены.
Напомним, история с грязинским сграффито несколько месяцев назад наделала много шума. Во время ремонта технического колледжа, фреску начали закрывать вентилируемым фасадом, однако вмешалась общественность. Горожан поддержал губернатор Игорь Артамонов. В результате сграффито вписали в проект обновления колледжа.
Фото: https://vk
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