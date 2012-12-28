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222
53 минуты назад
8

Сграффито на грязинском коллеже засияет по вечерам

Стена с фреской будет подсвечена.

Обрамление сграффито на стене в Грязинского технического колледжа почти готово. Фотография обновленной стены опубликована в соцсетях.

В колледже GOROD48 рассказали, что фреска советских времен выполненная в стиле сграффито будет еще и подсвечена — монтаж подсветки станет завершающей фазой обрамления стены.

Напомним, история с грязинским сграффито несколько месяцев назад наделала много шума. Во время ремонта технического колледжа, фреску начали закрывать вентилируемым фасадом, однако вмешалась общественность. Горожан поддержал губернатор Игорь Артамонов. В результате сграффито вписали в проект обновления колледжа.

Фото: https://vk 
сграффито
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Это мой город
8 минут назад
В заголовке поправьте - колледж
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Горожанин Липецка
11 минут назад
Молодцы грязинцы. что сохранили.
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НикНик
12 минут назад
Сейчас хоть на эти убогие вентфасады перешли,тот ещё колхоз.А ведь совсем недавно Пластиковым сайдингом закрывали. Даже обЪекты культурного наследия умудрялись этой жуткой вагонкой обшить. Вообще непонятно,неужели с каким-нибудь смотрителем не нужно облик города согласовывать?
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zzloyzz
25 минут назад
В искусстве сила! Раньше умели делать красоту на стенах.
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Ну, Ну..
35 минут назад
У нас так всегда: то пусто, то густо. Хотели совсем закрыть, а теперь аж подсветку сделают. Позорники, лишь бы под лизать. После того как носом ткнули. Бессовестные
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zzloyzz
41 минуту назад
В искусстве сила! Раньше умели делать красоту на стенах.
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Наталья
42 минуты назад
Красиво
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смотритель зоопарка
43 минуты назад
да сколько можно лепить эти позорные вентфасады....ужас
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