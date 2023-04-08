А знаете ли вы, что махинации со строительством Сокольского завода потрясли всю Российскую империю?

125 лет назад липецкий помещик, предводитель местного дворянства Александр Кожин задумал рискованный, но прибыльный проект, который, по сути, работает до сих пор. На его начальном этапе было все — азарт, авантюра, надувательство липчан и иностранных инвесторов, международные суды. Речь идет о заводе, получившем после революции название «Свободный Сокол», рассказом о строительстве которого, мы продолжаем нашу рубрику #а знаете ли вы, что…



В 1703 году Петру Первому доложили об успешном строительстве на речке Липовке металлургических заводов.В письме Петру один из инженеров-строителей туляк Лукьян Сытин сообщал: «…По твоему, великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу с Воронежа, из Приказу Адмиралтейских дел, велено мне, холопу твоему, строить в Романовском уезде в селе Липских Студенках новые железные заводы. И те, государь, заводы строятца, а домны вся в отделке». Так, три века назад, начиналась история города, который назовут Липецком. Но и закончится все достаточно быстро по меркам истории. Уже в конце XVII века липские заводы станут нерентабельными и будут закрыты. Сам же город начнет жить за счет курорта минеральных вод, которые открыл еще Петр I.Во второй половине XIX века в Липецке возобновляется добыча железной руды, которой оказывается достаточно много, причем при неглубоком залегании.Липецкий помещик Александр Кожин при помощи приглашенных специалистов удостоверяется, что руды в уезде много, причем на землях близких к городу и в самом Липецке. Кожин берет земельные участки в аренду у города и липецких крестьян, часто за копейки, споив владельцев, и начинает добычу руды.«Сход собран. Народу собралось до 150 человек. Убедительные средства и способы Кожина те же, что и в селе Кузьминском. Кожинский приказчик ставит четыре ведра водки, подкупает несколько горлопанов, кричащих за сдачу земли, и составляется приговор. Результат: кто пил водку, тот дал согласие, а другие—нет», — сообщала в те дни газета «Газета «Московские ведомости»Вскоре под Липецком появляются около двадцати шахт, в город едут рудокопы из разных уголков империи. Добытую руду Кожин продает на тульский металлургический завод. Но затем он задумывает строительство в Липецке металлургического завода. Инвесторов, после безуспешных поисков в России, липецкий дворянин находит в Бельгии. Александр Кожин, бельгийцы Павел Шмидт, Леон Гюберт и Реймонд Ренар создают акционерное «Тамбовское анонимное горное и металлургическое общество». Возглавляет его Реймонд Ренар. Кожину и бельгийцам удается собрать с акционеров шесть миллионов рублей и в районе села Сокольское, в пойме реки Воронеж начинается строительство чугуноплавильного завода.На стройку завода съехалось множество жителей окрестных сел — Сокольского, Ситовки, Воскресеновки, Ильино, Никольского, Студенок и работа закипела. Платили рабочим хорошо — по 60 копеек в день, но недолго. Бельгийцы остались недовольными производительностью труда местных, и привезли в Сокольское своих земляков, которые оказались квалифицированней. Местным же урезали поденную плату вдвое, после чего они разъехались по домам.Но на руде и строительстве завода «поднялись» липчане занимавшиеся перевозками. Кожин раздал авансы трем сотням горожан, они купили лошадей и очень серьезно поправили свое материальное положение. Тамбовская пресса в те дни писала, что некоторые семьи в Сокольском заработали за три летних месяца по 500 рублей, что было очень большой сумой.Изначально на сокольском заводе планировали четыре домны, но построить удается только две. Первая заработала в 1900 году, а вторая только через два года, но вскоре останавливается. Выяснилось, что Кожин и бельгийцы за время строительства завода и добычи руды на арендованных у крестьян и города землях, не заплатил в бюджет ни копейки. Начинаются суды, завод встает уже полностью, а рабочих увольняют.На Кожина сразу подают в суд, как городская управа, так и крестьяне. К ним вскоре присоединяются и бельгийцы, лишившиеся не только дивидендов, но и вложений.Вот что писал в очерке «Лето на липецком курорте» костромич Александр Толстов:«....Через несколько времени поезд уже мчал нас от Грязей к Липецку. Я в последний раз пробежал по путеводителю, как вести себя при приезде в Липецк.Вдали, утопая среди садов, показался Липецк, на высокой горе, у подошвы которой вьется красавица река Лесной Воронеж. Переезжаем ее по мосту. Далее по одну сторону полотна идут поля, а по другую — море садов, владение крестьян пригородных сел; сады тянутся на несколько верст. Мы проезжаем мимо огромного, великолепно построенного чугунно-литейного завода бельгийского общества. Три колоссальные трубы этого завода, далеко видны отовсюду, служат памятником нашумевшей в свое время кожинской истории.В окрестностях Липецка много залежей железной руды, принадлежит она городу и соседним крестьянам. Всю ее задумал прибрать к своим рукам бывший липецкий предводитель дворянства Кожин — человек, не получивший никакого образования, но с практической сметкой. Скупал он руду за бесценок (¼ коп. за пуд), не пренебрегал при этом никакими средствами, пользовался своей властью в уезде и водочкой. Мужики подписывали приговор, обыкновенно, в том блаженном состоянии, когда «по колено море». Городу он пообещал выстроить завод на его земле, а вместе с тем, конечно, должна была оживиться торговля Липецка, поэтому и город попался на удочку предводителя.Благоприобретенные за бесценок богатства Кожин перепродал, за высшую, конечно, цену, бельгийской акционерной компании. Начали копать руду и строить завод. Завод начали строить, да только не на городской земле, постройке на которой воспротивилась администрация Липецких минеральных вод, а на земле крестьян села Сокольского, в шести верстах от города. Все ожидаемые блага от города ушли безвозвратно. Горожане взволновались, поднялись и мужики: хмель у них уже прошел. Начались судебные процессы; печать громила Кожина, для которого исход борьбы на этот раз не был благоприятен: крестьяне и горожане одержали верх, да к тому же только пред тем триумфально избранный предводителем на новое трехлетие Кожин за свои деяния был уволен от занимаемой им должности по Высочайшему повелению. В накладе остались бельгийцы: они без руды и без денег, отсюда возник новый процесс бельгийцев со своим бывшим директором Кожиным. Завод стоял не один год без дела...»Как Европейский суд оправдал Кожина, но его жизнь все равно полетела под откосТяжба Кожина с бельгийцами проходила в Елецком суде, который встал на сторону европейских инвесторов. Все имущество Кожина взяли под арест в счет погашения вложений бельгийцев, которые составляли два миллиона рублей. В том числе описанным оказалось имение Кожина в Знаменке (Вешаловка), где у него находился великолепный дворец.После елецкого поражения Кожин обратился за защитой в европейский суд, который располагался во Франции, и дело у бельгийцев выиграл.Но история с Сокольским заводом подорвала здоровье Александра Кожина, в 1904 году он умер от сердечного приступа.Завод же в Сокольском купил бельгийский бизнесмен Эврар, владелец шахт на Донбассе. Предприятие заработало вновь в 1911 году во время промышленного подъема, который начался в Российской Империи в «десятых» годах прошлого века.Работали две доменные печи сокольского завода на местной руде, но на привозном коксе, которого постоянно не хватало. Работал завод только в одну дневную смену.Началась Первая мировая война. На заводе разметили военные заказы, с которыми предприятие справлялось плохо. Разбираться с проблемами приехал в Липецк военный министр империи Дмитрий Шуваев. Ему удалось «разрулить» ситуацию, на заводе сменился директор.За время Первой мировой завод выпустил 23 тысячи мин «Дюмезиле». Но ближе к революции ситуация на заводе ухудшилась катастрофически. Не хватало сырья и людей. Ежедневно со станции «Чугун» на Соколе на фронт отправлялись все новые и новые эшелоны мобилизованных. Вскоре работать стало некому, и не на чем.После выстрела «Авроры», докатившимся революционным эхом и до Липецка, руководство завода сбежало за границу, вместе с деньгами, оставив предприятие без сырья, с долгом в 1,5 миллиона рублей.Революционные власти завод национализировали, но вдохнуть в него полноценную жизнь удалось лишь в 20-х годах. Тогда же он и получил название «Свободный Сокол».Интересен и такой факт, что военный министр царского правительства Дмитрий Шуваев переехал жить в Липецк, купил дом на Дворянской (Ленина), где встретил старость. В 1937 бывший министр стал жертвой доноса. Дмитрия Шуваева, слепого, и уже по сути выжившего из ума, расстреляли по обвинению в антисоветской агитации.

В 30-х, во время сталинской индустриализации началась новая жизнь завода. В 1934-м был построен и запущен труболитейный цех. «Свободный Сокол» во время Великой Отечественной выполнял военные заказы, даже находясь частично в эвакуации в Златоусте и Чусовом, на Урале.

Кстати, в конце двадцатых бельгийцы на сокольский завод возвращались. По некоторым данным — для реконструкции своих домен, которая затянулся на несколько лет. По некоторым данным бельгийцы построили полтора десятка домов для рабочих, в том числе своих. Так появилась улица, ныне известная как Газина. Это были двухэтажные домики с небольшими, 12-14-метровыми квартирками, удобствами на этаже, но даже без общих кухонь. Жилье было временным, но липчане прожили потом в тех домах почти по сто лет. В двух домах позже надстроили по этажу, и эти трехэтажки стоят и поныне.Ранее Газина называлась Нижняя Колония. Во время войны и долгое время после улица носила название Зенитная, в честь зенитных расчетов дежуривших на Нижней Колонии, прикрывавших завод от налетов вражеской авиации.После войны завод работал стабильно, давая жизнь целому микрорайону. В послевоенное время были построены второй труболитейный и радиаторный, вспомогательные цеха.В конце 80-х на «Свободном Соколе» заработал новейший труболитейный цех №3 с немецким и французским оборудованием.Но в 90-х предприятие приватизировали, оно поменяло нескольких собственников. В 2011 году бельгийские домны загасили раз и навсегда. Основой предприятия стал тот самый третий труболитейный цех, на базе которого создано самостоятельное предприятие, работающее до сих пор.