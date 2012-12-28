Посередине улицы Вермишева выросла инсталляция из колес

Оказалось, таким образом огорожен открытый колодец.

Утром на улице Вермишева у дома № 31 водители увидели конструкцию из колес. Таким образом, кто-то обозначил открытый канализационный колодец. Как выяснил GOROD48, колодец находится на балансе «РВК-Липецк».«Ремонт люка колодца будет проведен сегодня. Отметим, что люк будут ремонтировать повторно — в эти выходные он был приведен в нормативное состояние», — сообщили в энергокомпании.Там также добавили, что сотрудники компании проверяют водопроводные и канализационные колодцы самостоятельно, и реагируют на каждое сообщение об отсутствии крышек — выезжают на место, устанавливают ограждение, а затем проводят восстановительные работы. Передать информацию об открытом колодце можно в контакт-центр компании по телефонам 23-60-48, *6048, а также с помощью кнопки «Увидел открытый люк? Сообщи!» на официальном сайте «РВК-Липецк».