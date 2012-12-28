Общество
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сегодня, 11:11
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Посередине улицы Вермишева выросла инсталляция из колес
Оказалось, таким образом огорожен открытый колодец.
«Ремонт люка колодца будет проведен сегодня. Отметим, что люк будут ремонтировать повторно — в эти выходные он был приведен в нормативное состояние», — сообщили в энергокомпании.
Там также добавили, что сотрудники компании проверяют водопроводные и канализационные колодцы самостоятельно, и реагируют на каждое сообщение об отсутствии крышек — выезжают на место, устанавливают ограждение, а затем проводят восстановительные работы. Передать информацию об открытом колодце можно в контакт-центр компании по телефонам 23-60-48, *6048, а также с помощью кнопки «Увидел открытый люк? Сообщи!» на официальном сайте «РВК-Липецк».
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