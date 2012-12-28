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250
56 минут назад
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18-летний студент обирал пенсионеров

Мошенники действовали по схеме «Ваш родственник попал в беду».

22 марта жители Хлевенского и Долгоруковского районов были обмануты телефонными мошенниками. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 70-летняя жительница села Хлевное поверила, что по вине ее родственницы в ДТП пострадала беременная женщина и передала курьеру 100 тысяч рублей для освобождения от уголовной ответственности. Только после этого потерпевшая позвонила родственнице и узнала, что её обманули. А в Долгоруковском районе у 78-летнего пенсионера забрали по той же схеме 325 тысяч рублей.

В мошенничестве подозревают 18-летнего студента из Воронежа. Работу курьером он нашел в одном из мессенджеров и согласился за небольшой процент забирать деньги у пожилых людей.

Сейчас студент — фигурант двух уголовных дел по частям 2 и  3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этих статей — 6 лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Адвокат Черный
28 минут назад
Сколько раз можно говорить - на дурака не нужен нож!!!
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мнение народа
29 минут назад
Кто как может , так и зарабатывает. У нас любой труд в почёте !!
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