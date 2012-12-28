Женщина и ее 18-летняя пассажирка пострадали в столкновении бетономешалки и легкового автомобиля
Происшествия
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56 минут назад
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18-летний студент обирал пенсионеров
Мошенники действовали по схеме «Ваш родственник попал в беду».
В мошенничестве подозревают 18-летнего студента из Воронежа. Работу курьером он нашел в одном из мессенджеров и согласился за небольшой процент забирать деньги у пожилых людей.
Сейчас студент — фигурант двух уголовных дел по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этих статей — 6 лет лишения свободы.
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