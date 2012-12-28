18-летний студент обирал пенсионеров

Мошенники действовали по схеме «Ваш родственник попал в беду».

22 марта жители Хлевенского и Долгоруковского районов были обмануты телефонными мошенниками. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 70-летняя жительница села Хлевное поверила, что по вине ее родственницы в ДТП пострадала беременная женщина и передала курьеру 100 тысяч рублей для освобождения от уголовной ответственности. Только после этого потерпевшая позвонила родственнице и узнала, что её обманули. А в Долгоруковском районе у 78-летнего пенсионера забрали по той же схеме 325 тысяч рублей.В мошенничестве подозревают 18-летнего студента из Воронежа. Работу курьером он нашел в одном из мессенджеров и согласился за небольшой процент забирать деньги у пожилых людей.Сейчас студент — фигурант двух уголовных дел по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этих статей — 6 лет лишения свободы.