Под предлогом поверки счётчика у ельчанина выманили 350 000 рублей

В обмане 66-летнего мужчины участвовали сразу несколько «сотрудников»: компании «Энергосбыт», «Роскомнадзора», «Росфинмониторинга» и «ФСБ».

В Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 66-летний мужчина. Ему через мобильное приложение позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании «Энергосбыт».Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, сначала мужчине сообщили, что нужно провести поверку и сверить показания счётчика. Ельчанин в виду занятости согласился на встречу с мастером 21 июня. Мошенники в тот же момент на мобильный телефон мужчины отправили сообщение с данными сотрудника, который будет осуществлять проверку электрического счётчика и с порядковым номером очереди.Далее в мобильном приложении мужчине пришло сообщение от портала «Госуслуги», в котором говорилось, что кто-то вошел в его личный кабинет и указан якобы номер поддержки. Ельчанин перезвонил по этому номеру.Общение продолжилось с «сотрудниками Роскомнадзора», а затем «Росфинмониторинга». Ельчанина напугали: мошенники получили доступ к его персональным данным. Чтобы не потерять деньги, нужно было как можно быстрее перевести все сбережения на «безопасный счет» и скачать специальное мобильное приложение на телефон.Далее «сотрудница Росфинмониторинга» предупредила, что для предотвращения хищения денег с ельчанином свяжется сотрудник правоохранительных органов.Через некоторое время позвонил «сотрудник ФСБ». Он в свою очередь сообщил об уголовной ответственности за несоблюдение тайны следствия и попросил следовать его рекомендациям.Испугавшись, ельчанин пошёл в банк, снял все свои деньги — 350 000 рублей и через терминал перевел их на указанный мошенниками счет.Но потом мужчина одумался и пришёл в полицию. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».