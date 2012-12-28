В Липецкой области выявили фальшивую пятитысячную купюру

Основная доля подделок приходится как раз на пятитысячные купюры.

16 июня Центробанком в Липецкой области выявлена купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Туда она поступила из банковской организации.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД подтвердили факт фальсификации.По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, в первом квартале этого года в банковском секторе Липецкой области обнаружено восемь поддельных банкнот. Основная доля подделок как раз пришлась на пятитысячные купюры: с января по март выявлено пять таких банкнот. Но по сравнению с первым кварталом 2024 года количество фальшивок этого номинала снизилось более чем в три раза.Также в первом квартале 2025 года эксперты вывели из обращения три поддельные купюры номиналом 1000 рублей.Информацию о признаках подлинности российских денежных знаков можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но покажет, где именно на них расположены защитные признаки и как они должны выглядеть.