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Происшествия
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сегодня, 11:10
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В Липецкой области выявили фальшивую пятитысячную купюру
Основная доля подделок приходится как раз на пятитысячные купюры.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД подтвердили факт фальсификации.
По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, в первом квартале этого года в банковском секторе Липецкой области обнаружено восемь поддельных банкнот. Основная доля подделок как раз пришлась на пятитысячные купюры: с января по март выявлено пять таких банкнот. Но по сравнению с первым кварталом 2024 года количество фальшивок этого номинала снизилось более чем в три раза.
Также в первом квартале 2025 года эксперты вывели из обращения три поддельные купюры номиналом 1000 рублей.
Информацию о признаках подлинности российских денежных знаков можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но покажет, где именно на них расположены защитные признаки и как они должны выглядеть.
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