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сегодня, 11:10
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В Липецкой области выявили фальшивую пятитысячную купюру

Основная доля подделок приходится как раз на пятитысячные купюры.

16 июня Центробанком в Липецкой области выявлена купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Туда она поступила из банковской организации.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД подтвердили факт фальсификации.

По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, в первом квартале этого года в банковском секторе Липецкой области обнаружено восемь поддельных банкнот. Основная доля подделок как раз пришлась на пятитысячные купюры: с января по март выявлено пять таких банкнот. Но по сравнению с первым кварталом 2024 года количество фальшивок этого номинала снизилось более чем в три раза.

Также в первом квартале 2025 года эксперты вывели из обращения три поддельные купюры номиналом 1000 рублей.

Информацию о признаках подлинности российских денежных знаков можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но покажет, где именно на них расположены защитные признаки и как они должны выглядеть.
фальшивомонетчики
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Житель
44 минуты назад
Было бы удивительно, если бы кто-то 50 рублевые купюры подделывал...
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Нет
25 минут назад
Ничего не было бы удивительного, ибо иные Кулибины даже металлисеские рубли подделывают. Можно представить ихние затраты(создание оборудования, потреблëнное электричество, стоимость материала, потраченное время)на подделку одной монеты номиналом 10 рублей.
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А
53 минуты назад
Зачем вообще подделывать такие крупные купюры? Почему не печатают более мелкого номинала, которые никто даже на просвет не проверяет? Неужели краска для цветного принтера такая дорогая, что оно того не стОит?
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Спанч Боб
58 минут назад
Палундра, палундра, палундра!
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я знаю
сегодня, 11:14
это цыгане промышляют
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