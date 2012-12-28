Ельчан атаковали сообщениями о попавших в ДТП родственниках

Двух женщин удалось обмануть на 250 000 рублей. Одна пенсионерка сохранила деньги, не поддавшись на обман телефонных мошенников.

ОМВД России по городу Ельцу сообщает об очередной волне обмана по распространённой схеме «Ваш родственник попал в ДТП».В минувшую пятницу, 22 марта в дежурную часть елецкой полиции обратилась 84-летняя пенсионерка, которой на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её родственница совершила ДТП. Для освобождения от уголовной ответственности пенсионерка передала прибывшему к ней курьеру 100 000 рублей.В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратись 75-летняя ельчанка. Женщина за освобождение дочери от уголовной ответственности за совершенное ДТП передала неизвестному 150 000 рублей.Третьей пенсионерке также позвонили неизвестные и сообщили, что её дочь попала в ДТП. За освобождение от ответственности потребовали уже 200 000 рублей. Однако ельчанка проявила бдительность и прервала разговор.По всем фактам СО ОМВД России по Ельцу возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».