Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
15-летний подросток, спасший людей «Крокусе», жил в Липецке и занимался каратэ
Общество
В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей
Общество
В Ельце простились с погибшим 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным
Общество
Наташа Королёва и Ирина Дубцова из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» перенесли концерты в Липецке
Культура
Юрий Божко: «Пока в отпуске. Разговоры о моем уходе — домыслы»
Общество
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Общество
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Общество
«Земля уходит из-под ног»: жители села Сырское жалуются на оползень
Общество
56-летний мужчина погиб во время пожара в СНТ «Тепличное»
Происшествия
Читать все
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой области начинается климатическая весна
Погода в Липецке
Холодные трубы и течь с крыши обернулись дисквалификацией директора управляющей компании
Общество
За кражу телефона из кармана липчанина воронежец получил 1 год 8 месяцев лишения свободы
Происшествия
В Липецкой области дожди прекратятся, днем до +10
Погода в Липецке
МЧС сообщает о паводке в Воловском районе: рака Олым затопила мост
Происшествия
Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
Общество
Ельчан атаковали сообщениями о попавших в ДТП родственниках
Происшествия
Комету Понса-Брукса липчане смогут видеть в середине апреля
Общество
6,3% образовательных организаций — неблагополучные по состоянию искусственной освещенности
Общество
Читать все
Происшествия
178
59 минут назад

Ельчан атаковали сообщениями о попавших в ДТП родственниках

Двух женщин удалось обмануть на 250 000 рублей. Одна пенсионерка сохранила деньги, не поддавшись на обман телефонных мошенников.

ОМВД России по городу Ельцу сообщает об очередной волне обмана по распространённой схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

В минувшую пятницу, 22 марта в дежурную часть елецкой полиции обратилась 84-летняя пенсионерка, которой на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её родственница совершила ДТП. Для освобождения от уголовной ответственности пенсионерка передала прибывшему к ней курьеру 100 000 рублей.

В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратись 75-летняя ельчанка. Женщина за освобождение дочери от уголовной ответственности за совершенное ДТП передала неизвестному 150 000 рублей.

Третьей пенсионерке также позвонили неизвестные и сообщили, что её дочь попала в ДТП. За освобождение от ответственности потребовали уже 200 000 рублей. Однако ельчанка проявила бдительность и прервала разговор.

По всем фактам СО ОМВД России по Ельцу возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru