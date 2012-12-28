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Происшествия
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59 минут назад
Ельчан атаковали сообщениями о попавших в ДТП родственниках
Двух женщин удалось обмануть на 250 000 рублей. Одна пенсионерка сохранила деньги, не поддавшись на обман телефонных мошенников.
В минувшую пятницу, 22 марта в дежурную часть елецкой полиции обратилась 84-летняя пенсионерка, которой на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её родственница совершила ДТП. Для освобождения от уголовной ответственности пенсионерка передала прибывшему к ней курьеру 100 000 рублей.
В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратись 75-летняя ельчанка. Женщина за освобождение дочери от уголовной ответственности за совершенное ДТП передала неизвестному 150 000 рублей.
Третьей пенсионерке также позвонили неизвестные и сообщили, что её дочь попала в ДТП. За освобождение от ответственности потребовали уже 200 000 рублей. Однако ельчанка проявила бдительность и прервала разговор.
По всем фактам СО ОМВД России по Ельцу возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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