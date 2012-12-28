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В России
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48 минут назад
ЦБ РФ предлагает банкам и МФО простить долги погибших при теракте в «Крокусе»
Центробанк порекомендовал банкам, ломбардам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам списать долги тех, кто погиб при теракте в "Крокус Сити Холле".
Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах, - отмечается в сообщении.
Некоторые банки пообещали списать долги на следующий день после теракта. Сбербанк и ВТБ сообщили об этом решении в отношении долгов погибших и пострадавших, "Тинькофф" и Альфа-банк пообещали списать задолженности и кредиты для пострадавших. Совкомбанк заверил, что кредиты погибших, пострадавших и их ближайших родственников будут списаны. Задолженности и кредиты спишут пострадавшим и их семьям в Газпромбанке и Почта банке, а также ПСБ, - передает РБК.
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