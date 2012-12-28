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Происшествия
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сегодня, 14:43
Под Липецком грузовик прилёг в кювет
В аварии обошлось без пострадавших.
Под Липецком в районе поворота на село Боринское в кювете лежит грузовик.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель большегруза не справился с управлением и допустил, чтобы машина перевернулась. Пострадавших в аварии нет.
Помех движению жертва обстоятельств тоже не доставляет: мирно лежит себе на обочине, никому не перегораживая дорогу на перекрёстке.
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