Под Липецком грузовик прилёг в кювет

В аварии обошлось без пострадавших.

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Под Липецком в районе поворота на село Боринское в кювете лежит грузовик.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель большегруза не справился с управлением и допустил, чтобы машина перевернулась. Пострадавших в аварии нет.

Помех движению жертва обстоятельств тоже не доставляет: мирно лежит себе на обочине, никому не перегораживая дорогу на перекрёстке.