Без осадков и до +7 – погода в Липецкой области почти не меняется

Между тем, среднесуточные температуры еще не преодолели рубеж «положительных» значений.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью — от -4 до -9, днем – от +2 до +7 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от -6 до -8, днем — от +2 до +4 градусов.День 21 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 24 градуса мороза.