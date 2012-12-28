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34-летний данковчанин выгораживал приятеля в суде и стал фигурантом дела о лжесвидетельствовании

Помощь другу теперь может дорого стоить.

В Данковском районе передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в заведомо ложных показаниях в суде.

Данковчанин был свидетелем по делу в отношении двоих мужчин о краже и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По версии следствия, 3 июля прошлого года в ходе заседания в здании Данковского городского суда 34-летний мужчина, желая помочь своему другу и собутыльнику избежать ответственности, дал ложные показания.

В частности, он рассказал том, что на Дне рождения осужденного за кражу и избиение приятеля они выпивали у гаражей возле общежития, потом несколько раз ходили докупать водку. По словам свидетеля, один из собутыльников по дороге к общежитию неоднократно падал, его поднимали, а потом у него с кем-то возник конфликт, кто-то начал его бить, и приятели не стали вмешиваться: мол, они шли впереди, а конфликт происходил позади них. Но на самом деле оказалось, что бил его мужчина из этой же компании — тот самый именинник. Но свидетель, который всё видел, настаивал, что 25 июля 2022 года, находясь около гаражей по улице Льва Толстого в Данкове, он не видел, кто наносил удары потерпевшему, и что обвиняемый в причинении вреда здоровью средней тяжести в его присутствии не бил его.

В суде же было установлено обратное: удары наносил как раз знакомый свидетеля и тот всё видел. 25 августа прошлого года по этому делу был вынесен приговор, который 2 ноября вступил в силу: приятель обвиняемого был признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 112 УК РФ и пунктам «а, б, в» части 2 статьи 158 УК РФ.

При вынесении приговора суд оценил показания свидетеля (а теперь обвиняемого) как недостоверные, данные им чтобы помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия бывшего свидетеля — а теперь обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 307 УК РФ. Санкции статьи — штраф до 80 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 3 месяцев.
ложные показания
суд
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Комментарии (2)

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Кузькин отец
17 минут назад
А ведь мама говорила что врать нехорошо.
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Станиславский
59 минут назад
Плохой актёр, недоучил роль.
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