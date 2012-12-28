С «Металлурга» сняли ограничения: в заявке 29 футболистов

Сегодня наша команда проводит первую игру сезона.

С липецкого «Металлурга» сняты все ограничения по количеству заявленных футболистов на сезон, которые РФС накладывал на клуб в прошлом году.

Напомним, что из-за долгов в первом круге «сталеварам» разрешили использовать всего 19 футболистов, а во второй половине чемпионата после погашения части задолженности увеличили квоту до 21 игрока. Именно короткую скамейку запасных и невозможность полноценной ротации состава руководители «Металлурга» назвали причиной не слишком высокого 7-го места в подгруппе №3.

Теперь же в команду Сергея Хрипункова вошли 29 футболистов – самый высокий показатель за десятилетие. Трое из них носят звание мастеров спорта, которое в футболе заслужить особенно трудно – вратарь Александр Кобзев, полузащитник Даниил Григорьев, нападающий Алексей Скворцов. Последний является обладателем Кубка России 2018 г. в составе «Тосно» (Ленинградская область).

При этом 16 игроков (!) подходят понятие «молодой футболист» (не старше 2004 г.р.), участие двух из которых обязательно в каждой игре. Средний возраст игроков в команде 23 года 4 месяца. Самый возрастной игрок – вратарь Александр Кобзев – 36 лет, 10 месяцев; самый юный – нападающий Роман Ведищев – 18 лет, 1 месяц.

Каждый третий в команде – липчанин и воспитанник местного футбола, таких 9 человек, что выгодно отличает футбольную команду, например от хоккейной, где свои воспитанники – краснокнижная редкость.

Состав «Металлурга»-2026:

Вратари: Дмитрий Безбородов, Александр Кобзев, Никита Яворский; защитники Егор Ананьев, Дмитрий Боровиков, Максим Веденеев, Александр Данилов, Кирилл Донцов, Вильдан Ермилов, Артём Перевозчиков, Всеволод Смирнов, Шота Чихрадзе; полузащитники Максим Байкалов, Ильнур Бадртдинов, Даниил Григорьев, Матвей Ивашов, Никита Кононенко, Никита Панов, Дмитрий Пахомов (капитан), Захар Подзолков, Савва Потапов, Дмитрий Савин, Иван Сазонов, Даниил Черняков; нападающие Владислав Агалаков, Роман Ведищев, Артём Нтумба, Денис Сёмин, Алексей Скворцов.

Сегодня в 18:00 на Центральном стадионе «Металлург» «сталевары» проводят первую официальную игру сезона с белгородским «Салютом».

С прошлой недели команда тренировалась в Липецке на стадионе, где и предстоит сегодня играть

С прошлой недели команда тренировалась в Липецке на стадионе, где и предстоит сегодня играть
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наверное
19 минут назад
Сегодня будет месть за последний матч прошлого сезона
Ответить
Вообще то
30 минут назад
Удачи!!!
Ответить
