На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

29 марта «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы по устранению утечки на улице Липовской и работы по отключению от сетей холодного водоснабжения расселенного дома на улице Суворова.

Без холодной воды временно останутся потребители девяти улиц, предупредили в компании.С 10:00 отключат холодную воду в домах №№ 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 9а по улице Семашко, № 1 по улице Нижней Логовой, № 15 по улице Зегеля, №№ 34, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 6 по улице 9 Мая, №№ 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Суворова, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной.Ремонтные работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 марта ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 54, 57 по улице Октябрьской, №№ 4а, 6, 7а, 11, 15, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27 по улице Фрунзе, обесточат улицы 40 лет Советской Армии, Валентина Скороходова.