«КамАЗ» опрокинулся в кювет на грязной дороге: водитель пытался переложить вину на дорожников
Выходные в Липецке: бесплатно сходить в музей, попасть в «Камеди» и старт футбольного сезона
Губернатор Липецкой области сообщил о введении красного уровня воздушной угрозы в нескольких округах
59 минут назад
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
29 марта «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы по устранению утечки на улице Липовской и работы по отключению от сетей холодного водоснабжения расселенного дома на улице Суворова.
С 10:00 отключат холодную воду в домах №№ 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 9а по улице Семашко, № 1 по улице Нижней Логовой, № 15 по улице Зегеля, №№ 34, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 6 по улице 9 Мая, №№ 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Суворова, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной.
Ремонтные работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 марта ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 54, 57 по улице Октябрьской, №№ 4а, 6, 7а, 11, 15, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27 по улице Фрунзе, обесточат улицы 40 лет Советской Армии, Валентина Скороходова.
