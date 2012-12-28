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16 минут назад
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38-летнего мужчину 15 минут избивали деревянным бруском

Всё это происходило на глазах четырёх женщин.

В Данковском районе передано в суд уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на 38-летнего липчанина с деревянным бруском.

Этот конфликт произошёл 16 мая 2023 года. Липчанин делал ремонт в доме своего знакомого в селе Ивановка. После работы во дворе дома выпивали, к застолью присоединился сосед. Потом во дворе появилась и жена соседа и между строителем и семейной парой случился словесный конфликт. Они обложили друг друга нецензурной бранью и даже подрались, после чего разошлись по домам.

Но когда рабочий уже лёг спать, к нему в дом зашли пять человек, среди которых был обвиняемый, его сестра, участвовавшая в первой ссоре жена соседа и еще две женщины. По версии следствия, обвиняемый стал бить работающего на ремонте мужчину деревянным брусом размером примерно 50 на 50 сантиметров. Липчанин сразу же закрыл голову руками, но ему продолжали наносить ему удары брусом по рукам. Потерпевший уверяет, что всего было нанесено около 4-5 ударов. Били мужчину около 15 минут, а потом перестали и все компания из мужчины и четырёх женщин ушла из дома.

На следующее утро у мужчины начала болеть и очень опухла левая рука, шла кровь из раны на голове, он был весь в синяках, поэтому его теща вызвала скорую, и потерпевший был доставлен в больницу. С гипсом он проходил около пяти месяцев: мужчина не мог работать и принимал дорогостоящие лекарства.

Избитому мужчине диагностировали закрытый перелом локтевой кости в нижней трети, ушибленную рану лобно-теменной области справа, ссадины на спине. Его здоровью был причинён вред средней тяжести.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.
конфликт
побои
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Комментарии (2)

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Адвокат Черный
6 минут назад
Спасибо, от души посмеялся!!! 4-5 ударов за 15 минут... Примерно по удару за 3 минуты. Вариантов два - либо нападавшие были очень синеносые, либо дауны...Но Камеди Клаб сегодня можно будет не смотреть!!!
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Николай
10 минут назад
Не могу понять как он поднял то брусок 50 на 50 см?
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