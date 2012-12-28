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Происшествия
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26 минут назад
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Полиция проводит проверку по видео с избиением в 27-м микрорайоне
Двое молодых людей били третьего.
Мимо конфликтующих не раз проходят люди. Один мужчина даже попытался угомонить агрессивно настроенных ребят, но потом ушёл. В конце кто-то даже кричит: «Вызывай полицию!», после чего молодые люди поднимают побитого и вместе уходят.
— Информация о происшествии зарегистрирована. По факту появления видео в соцсетях проводится проверка. Никто из участников и очевидцев конфликта в полицию не обращался, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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