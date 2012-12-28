Полиция проводит проверку по видео с избиением в 27-м микрорайоне

Двое молодых людей били третьего.

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13 марта около 7 утра на аллее в 27 микрорайоне (недалеко от магазина «Пятёрочка») двое молодых людей избивали третьего. По предварительным данным, все трое участников конфликта — знакомы и были не трезвы, и когда один парень не смог дальше идти, его знакомые попытались силой его поднять, чтобы продолжить путь.Мимо конфликтующих не раз проходят люди. Один мужчина даже попытался угомонить агрессивно настроенных ребят, но потом ушёл. В конце кто-то даже кричит: «Вызывай полицию!», после чего молодые люди поднимают побитого и вместе уходят.— Информация о происшествии зарегистрирована. По факту появления видео в соцсетях проводится проверка. Никто из участников и очевидцев конфликта в полицию не обращался, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.