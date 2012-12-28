Полицейский автомобиль попал в ДТП в Грязях

Никто не пострадал.

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Сегодня утром в Грязях на улице 2-ая Чапаева попал в ДТП автомобиль полиции.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись «ГАЗель» ОМВД России по Грязинскому району и легковой автомобиль «ВАЗ». Никто не пострадал.По предварительным данным, причиной механического ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя «ВАЗа».