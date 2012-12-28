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Происшествия
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58 минут назад
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Полицейский автомобиль попал в ДТП в Грязях
Никто не пострадал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись «ГАЗель» ОМВД России по Грязинскому району и легковой автомобиль «ВАЗ». Никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной механического ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя «ВАЗа».
Фото, видео - vk.com/gryazy_delo
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