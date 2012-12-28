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сегодня, 18:43
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Пассажирам вернули по 1000 рублей

Но пока не всем.

10 пассажирам, у которых вчера за поездку в автобусе №343 списалось 1000 рублей, перечислили средства на банковские карты. Срок зачисления зависит от банка, который выпустил карту.

«Остальным липчанам, которым пока средства не возвращены, необходимо связаться со специалистами по одному из телефонов: 8-800-200-90-55 (горячая линия ОТС «Липецк») или 71-94-28 (перевозчик)», – сообщает региональное управление дорог и транспорта.

Напомним, утром 12 марта за проезд в автобусе 343-го маршрута с 21 пассажира списали по 1000 рублей. Один из пострадавших пассажиров — липчанин по имени Николай сразу сообщил о случившемся в редакцию GOROD48.

В областном управлении транспорта  объяснили произошедшее тестированием обновленного программного обеспечения автовокзала и автостанций Липецкой области. 
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Комментарии (2)

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Татьяна
3 минуты назад
А чем 10 человек, которым уже вернули деньги, отличаются от оставшихся 11-ти? Карты не такие или рожей не вышли? Когда у них эти денежки благополучно списывали, никто никого не просил связаться, а тут прям без связи ну никак!!!
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Мимоходом
47 минут назад
А компенсация за моральный вред?
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