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Общество
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сегодня, 18:43
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Пассажирам вернули по 1000 рублей
Но пока не всем.
«Остальным липчанам, которым пока средства не возвращены, необходимо связаться со специалистами по одному из телефонов: 8-800-200-90-55 (горячая линия ОТС «Липецк») или 71-94-28 (перевозчик)», – сообщает региональное управление дорог и транспорта.
Напомним, утром 12 марта за проезд в автобусе 343-го маршрута с 21 пассажира списали по 1000 рублей. Один из пострадавших пассажиров — липчанин по имени Николай сразу сообщил о случившемся в редакцию GOROD48.
В областном управлении транспорта объяснили произошедшее тестированием обновленного программного обеспечения автовокзала и автостанций Липецкой области.
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