«Это, конечно, супер, но там люди живут!»

Липчане снова жалуются на ассенизаторские машины.

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Очередное видео с ассенизаторской машиной прислал GOROD48 житель Липецка Михаил. Он снял его в коттеджном поселке, недалеко от Центрального пляжа. Ассенизаторская машина, по словам Михаила, стояла на обочине дороги сегодня утром, с 9 до 10 часов. И бывает она в том районе довольно часто. На видео заметно, что из машины течет, хотя шланг на месте и не спущен на дорогу.«Это, конечно, супер, но там и люди живут!», — возмутился Михаил.В областном управлении экологии и природных ресурсов ранее сообщали, что в 2023 году за слив нечистот в неположенном месте объявлено 114 предостережений. К административной ответственности за нарушение требований законодательства при обращении с отходами привлечены 76 человек.