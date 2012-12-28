Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА
Общество
Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе
Общество
До Липецкой области БПЛА не долетели
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Каждый четвертый ученик Липецка не желает обедать в школе
Общество
54-летний липчанин избил жену до полусмерти из-за воспитания дочери
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 1 000 рублей за проезд, двойное убийство и рецепты блинов
Общество
Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
Происшествия
Сбитая пьяной женщиной-водителем девятиклассница переведена в обычную палату
Происшествия
Читать все
Сбитая пьяной женщиной-водителем девятиклассница переведена в обычную палату
Происшествия
В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
Здоровье
73-летняя женщина отдала 1,8 миллиона рублей «сотрудникам портала Госуслуг»
Происшествия
Шестеро закладчиков получили от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 2 месяцев лишения свободы
Происшествия
Почти на 30 прудах пробурены сотни лунок и прорублены десятки майн для спасения рыбы
Общество
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Происшествия
«Это, конечно, супер, но там люди живут!»
Общество
Воспитанник школы-интерната арестован по подозрению в краже ноутбука и планшета
Происшествия
«Лед тронулся. Сграффито возвращается!»
Общество
Дорожного мастера оштрафовали на 20 000 рублей за заваленный снегом переход
Общество
Читать все
Общество
753
53 минуты назад
5

«Это, конечно, супер, но там люди живут!»

Липчане снова жалуются на ассенизаторские машины.

Очередное видео с ассенизаторской машиной прислал GOROD48 житель Липецка Михаил. Он снял его в коттеджном поселке, недалеко от Центрального пляжа. Ассенизаторская машина, по словам Михаила, стояла на обочине дороги сегодня утром, с 9 до 10 часов. И бывает она в том районе довольно часто. На видео заметно, что из машины течет, хотя шланг на месте и не спущен на дорогу.

«Это, конечно, супер, но там и люди живут!», — возмутился Михаил.



В областном управлении экологии и природных ресурсов ранее сообщали, что в 2023 году за слив нечистот в неположенном месте объявлено 114 предостережений. К административной ответственности за нарушение требований законодательства при обращении с отходами привлечены 76 человек.
ассенизаторская машина
0
0
3
1
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья1
6 минут назад
Слив в колодцы запрещен.!!! Из домов многоэтажных плохой отток из за этих нечистот!!!.
Ответить
Петя.
17 минут назад
Круговая ПОРУКА. .
Ответить
Наблюдатель
21 минуту назад
114 предостережений это как 1001 китайское предупреждение?
Ответить
Местный житель
21 минуту назад
Покажите кого наказали, как сливали так и будут.
Ответить
Скажите
26 минут назад
А кто там разрешил коттеджи строить?
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru