Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Общество
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53 минуты назад
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«Это, конечно, супер, но там люди живут!»
Липчане снова жалуются на ассенизаторские машины.
«Это, конечно, супер, но там и люди живут!», — возмутился Михаил.
В областном управлении экологии и природных ресурсов ранее сообщали, что в 2023 году за слив нечистот в неположенном месте объявлено 114 предостережений. К административной ответственности за нарушение требований законодательства при обращении с отходами привлечены 76 человек.
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