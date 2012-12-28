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Происшествия
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12 минут назад
По ДТП с тремя пострадавшими возбуждено уголовное дело: водитель грузовика был пьян
Напомним, 9 марта в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов произошло ДТП с участием грузовика «Ситрак» с 60-летним мужчиной за рулем, «ВАЗ-2104» под управлением 34-летнего водителя и «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя.
«Предварительно установлено, что 60-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 33-летнего водителя. Водитель грузовика находился в состоянии опьянения. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада Гранта» и два пассажира: 10-летняя девочка и 6-летний мальчик», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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