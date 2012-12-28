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Происшествия
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31 минуту назад
В столкновении на тамбовской трассе пострадали водитель и двое детей
За праздничные дни в Липецкой области произошла 41 дорожная авария, пострадали девять человек.
9 марта в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов произошло ДТП с участием грузовика «Ситрак» с 60-летним мужчиной за рулем, «ВАЗ-2104» под управлением 34-летнего водителя и «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя. По уточненным данным, в аварии пострадали водитель «Лады» и два его пассажира: 10-летняя девочка и 6-летний мальчик.
10 марта около половины второго ночи на улице Кривенкова 33-летняя женщина за рулем «Шкоды» не справилась с управлением и врезалась в световую опору. В аварии получила травму 5-летняя пассажирка «Шкоды», девочка после оказания помощи была отпущена.
«За три дня на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4135 нарушений правил дорожного движения.
К административной ответственности привлечены 36 пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 234 водителя.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщает УГИБДД.
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