Гагик бил, Гарик душил – братья из Чаплыгина стали чемпионами по ММА

В райцентре подрастают очень сильные спортсмены.

В рязанской Академии единоборств прошло первенстве Центрального федерального округа по ММА. Две «золотые» медали завоевали на престижных соревнованиях воспитанники ДЮСШ Чаплыгина и Школы боевых единоборств Игоря Воротынцева братья Агаджановы.

Оба они выступали среди бойцов 14-15 лет (2009-10 г.р.). Гарик Агаджанов в весовой категории до 44 кг, провёл 4 поединка и во всех одержал уверенные победы. В финале он выиграл у своего противника всего за полторы минуты, применив удушающий приём под названием «гильотина».

Победы Гприка были столь эффектны, что именно ему организаторы вручили ещё и специальный приз «За лучшую технику».

Гагик Агаджанов в весе до 48 кг тоже провёл 4 победных боя, а в поединке за «золото» управился даже раньше брата: спустя всего 24 секунды он выиграл болевым приёмом, применив рычаг локтя.

Оба воспитанника тренера Павла Кузнецова вошли в сборную ЦФО и теперь выступят в первенстве России в Чебоксарах в конце апреля.





