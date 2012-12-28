Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Происшествия
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сегодня, 10:05
Мужчина сжёг имущество односельчанина на 380 000 рублей, но тот его простил
Данковский городской суд рассмотрел уголовное дело о поджоге.
В результате огонь быстро распространился по бытовке. Сам поджигатель успел выбраться, но пожар уничтожил имущество пенсионера на общую сумму 380 тысяч рублей.
В суде стороны помирились: обвиняемый возместил ущерб потерпевшему и дело было прекращено. Хотя поджигателю грозило до 5 лет лишения свободы.
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