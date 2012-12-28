Мужчина сжёг имущество односельчанина на 380 000 рублей, но тот его простил

Данковский городской суд рассмотрел уголовное дело о поджоге.

Данковчанина судили по части 2 статьи 167 УК РФ по факту уничтожения чужого имущества путем поджога. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ночь на 4 сентября 2023 года в одном из сел Данковского района пьяный мужчина незаконно забрался в бытовку односельчанина и чтобы согреться, развёл костер на полу внутри деревянного сооружения, в котором хранились строительные жидкости и смеси.В результате огонь быстро распространился по бытовке. Сам поджигатель успел выбраться, но пожар уничтожил имущество пенсионера на общую сумму 380 тысяч рублей.В суде стороны помирились: обвиняемый возместил ущерб потерпевшему и дело было прекращено. Хотя поджигателю грозило до 5 лет лишения свободы.