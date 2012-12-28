CК возбудил уголовное дело о развращении детей в отношении 35-летнего заключенного

По данным следствия, он вел переписку на интимные темы со школьницами 8 и 9 лет.





Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего уроженца Московской области отбывающего наказание, в том числе за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, в липецкой исправительной колонии. Ему вменяется три эпизода преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).«По данным следствия, осужденный, отбывая наказание в местах лишения свободы за совершенные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в июле - августе 2022 года посредством мессенджера и социальных сетей познакомился с тремя школьницами 8 и 9 лет, проживающими в Волгограде, Санкт-Петербурге и ЯНАО. В ходе общения склонил их к переписке на интимные темы, направляя им соответствующие тексты и фотоизображения», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.Преступление следком выявил во взаимодействии с отделом по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Липецкой области.«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления иных эпизодов преступной деятельности.Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к категории особо тяжких, за которые предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», — добавили в СК.