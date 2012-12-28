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CК возбудил уголовное дело о развращении детей в отношении 35-летнего заключенного
По данным следствия, он вел переписку на интимные темы со школьницами 8 и 9 лет.
«По данным следствия, осужденный, отбывая наказание в местах лишения свободы за совершенные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в июле - августе 2022 года посредством мессенджера и социальных сетей познакомился с тремя школьницами 8 и 9 лет, проживающими в Волгограде, Санкт-Петербурге и ЯНАО. В ходе общения склонил их к переписке на интимные темы, направляя им соответствующие тексты и фотоизображения», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Преступление следком выявил во взаимодействии с отделом по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Липецкой области.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления иных эпизодов преступной деятельности.
Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к категории особо тяжких, за которые предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», — добавили в СК.
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