Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
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31 минуту назад
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
6 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители 26 домов и зданий на шести улицах, предупредили в компании.
Воду для питья подвезут по адресам: улица Минская, 4б, улица 50 лет НЛМК, вл. 2, улица Ильича, 14, улица Кривенкова, 41. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета электроэнергии отключат электричество на улицах Шаумяна, Череповецкой.
С 07:30 до 08:00 плановые ремонтные работы на электрических сетях станут причиной отсутствия света на улицах Писарева и Центральной в поселке Дачном.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Монтажников, Юношескую, Московскую, Минскую, Меркулова, Катукова, Ивовую, Лозовую, Радужную, Черешневую, Зегеля, садоводчество «Монтажник».
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