На шести улицах Липецка отключат холодную воду

6 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители 26 домов и зданий на шести улицах, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 2а, 4б, 4б к.1 по улице Минской, №№ вл.2, 4г по улице 50 лет НЛМК, №№ 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23 по улице Коммунистической, №№ 28, 35, 37, 39, 41 по улице Кривенкова.Воду для питья подвезут по адресам: улица Минская, 4б, улица 50 лет НЛМК, вл. 2, улица Ильича, 14, улица Кривенкова, 41. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета электроэнергии отключат электричество на улицах Шаумяна, Череповецкой.С 07:30 до 08:00 плановые ремонтные работы на электрических сетях станут причиной отсутствия света на улицах Писарева и Центральной в поселке Дачном.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Монтажников, Юношескую, Московскую, Минскую, Меркулова, Катукова, Ивовую, Лозовую, Радужную, Черешневую, Зегеля, садоводчество «Монтажник».