Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Задонском районе «Лексус» догнал «ГАЗель»
Происшествия
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат электричество
Общество
Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
Под Липецком женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку
Происшествия
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Выезд с улицы Стаханова на проспект 60-летия СССР перекроют на 34 часа
Общество
Две банки с дрожжами под видом чая обернулись штрафом в 3000 рублей
Происшествия
18-летняя липчанка выпала со второго этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: не субботник, а экологический фестиваль, открытие женского клуба
Общество
Читать все
30-летний липчанин госпитализирован с солнечными ожогами 11% тела
Общество
Какими качествами должен обладать чиновник?
Говорит Липецк
25-летнего водителя «Мерседеса» оштрафовали за дрифт на площади Победы
Общество
За неделю в Липецкой области от COVID-19 погибли четыре человека
Коронавирус
Липчанин собрался поменять зимнюю резину и нарвался на мошенников
Происшествия
18-летняя липчанка выпала со второго этажа
Происшествия
«Тигры» из Липецка завоевали медали соревнований по каратэ в Москве
Спорт
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области днем до -5
Погода в Липецке
Перед 8 Марта активизировались фальшивомонетчики
Происшествия
Читать все
Общество
203
31 минуту назад

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

6 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители 26 домов и зданий на шести улицах, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 2а, 4б, 4б к.1 по улице Минской, №№ вл.2, 4г по улице 50 лет НЛМК, №№ 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23 по улице Коммунистической, №№ 28, 35, 37, 39, 41 по улице Кривенкова.
 
Воду для питья подвезут по адресам: улица Минская, 4б, улица 50 лет НЛМК, вл. 2, улица Ильича, 14, улица Кривенкова, 41. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
6 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета электроэнергии отключат электричество на улицах Шаумяна, Череповецкой. 

С 07:30 до 08:00 плановые ремонтные работы на электрических сетях станут причиной отсутствия света на улицах Писарева и Центральной в поселке Дачном.

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Монтажников, Юношескую, Московскую, Минскую, Меркулова, Катукова, Ивовую, Лозовую, Радужную, Черешневую, Зегеля, садоводчество «Монтажник». 

отключения
0
1
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru