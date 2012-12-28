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22 минуты назад
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За неделю в Липецкой области от COVID-19 погибли четыре человека

За неделю, с 26 февраля по 3 марта, в Липецкой области от COVID-19 умерли четыре человека — на одного больше, чем неделю назад. В России также растет смертность от вируса. За семь дней погибли 70 человек, неделю назад сообщалось о 65 погибших.

С 26 февраля по 3 марта в области выявлен 171 случай заболевания коронавирусной инфекцией, это на три больше, чем за предыдущие семь дней. Госпитализированы 30 заболевших. Выписаны —130.

В стране за прошлую неделю госпитализирован 3 501 человек. Количество госпитализаций выросло за неделю на 17,9%. Выздоровел 26 961 человек.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации», — сообщает сайт объясняем.рф.
COVID-19
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Липецк
7 минут назад
Тогда уж публикуйте смертность и от других основных заболеваний. А то можно думать, что все остальное победили.
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