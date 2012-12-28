Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Коронавирус
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22 минуты назад
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За неделю в Липецкой области от COVID-19 погибли четыре человека
С 26 февраля по 3 марта в области выявлен 171 случай заболевания коронавирусной инфекцией, это на три больше, чем за предыдущие семь дней. Госпитализированы 30 заболевших. Выписаны —130.
В стране за прошлую неделю госпитализирован 3 501 человек. Количество госпитализаций выросло за неделю на 17,9%. Выздоровел 26 961 человек.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации», — сообщает сайт объясняем.рф.
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