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29
30 минут назад

Липчане уступили «Кристаллу» в предпоследней игре чемпионата

В плей-офф нам может достаться один из фаворитов уже в 1/8 финала.

Липецкие хоккеисты уступили в первой игре на родном льду «Кристаллу» из Саратова – 2:3.

Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф и подошли к игре с равными показателями – по 43 очка, деля 7-е и 8-е места. При этом у них остался последний шанс подняться выше и обеспечить себе в играх на выбывание соперника проще.

На 5-й минуте за подножку был удалён форвард липчан Иван Чайшвили. Гости сразу заперли липчан в их зоне, вратарь Максим Пузяков крутился, как белка в колесе, однажды спас после выхода один на один, но незадолго до выхода пятого полевого игрока всё-таки пропустил. Оборону липчан растащили так, что Иван Краснов забивал в ближний угол.

Обе команды играли «с открытым забралом», Пузяков в первом периоде ещё раз нейтрализовал выход на рандеву с ним.

Ударным получился второй период. На 22-й минуте липчане сравняли счёт: Арсений Лащёнов низом отправил мяч в сетку – 1:1.

А на 28-й минуте серию атак превратил в гол Василий Балмашнов. Никита Шальнев набросил ему шайбу на дальнюю штангу и форвард с ходу вколотил её в сетку – 2:1.

На 34-й минуте саратовцы убежали к воротам Пузякова уже вдвоём: Иван Быков не стал бросать, а отдал на пустые ворота Ивану Тельцову – 2:2.

Матча мог завершиться как угодно, а липчан подвело очередное удаление. На 48-й минуте Тельцова вывели на бросок в большинстве и тот мощным броском оформил «дубль» - 3:2.

Моменты в дальнейшем возникали и у «Липецка», и у «Кристалла». Липчане за полминуты до сирены сняли вратаря, но поезд ушёл.

Завтра в 13600 в «Звездном» состоится повторный матч, которым команды равершат «регулярку».

Хоккей
МХК «Липецк»
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