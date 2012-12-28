В Липецкой области похоронили погибшего в бою под Краматорском участника СВО

51-летний Анатолий Казаков подписал контракт в сентябре 2023 года и ушёл на СВО.

В Добровском муниципальном округе сегодня простились с участником специальной военной операции, жителем села Преображеновка Анатолием Казаковым, погибшим в бою под Краматорском.«Анатолий Николаевич родился в 1972 году, окончил Преображеновскую школу, срочную службу проходил в Баку. Воинская специальность рядового Казакова – снайпер. В сентябре 2023-го подписал контракт, был направлен в зону проведения СВО. Анатолия Николаевича Казакова с воинскими почестями похоронили в родной Преображеновке – так решили близкие», — сообщил глава Добровского округа Анатолий Попов в своем Telegram-канале.