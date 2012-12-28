ОСАГО на день, новый способ оформления компенсации вкладов — законы, которые вступают в силу в марте
Общество
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55 минут назад
В субботу холодную воду отключат на двух улицах
Без холодной воды 2 марта останутся из-за плановых ремонтных работ на сетях жители двух домов, сообщили в «РВК-Липецк».
На 2 марта запланированы и отключения света: с 09:00 до 17:00 подача электроэнергии на время ремонтов и установки приборов учета будет приостановлена на улицах Шаумяна и Череповецкой.
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