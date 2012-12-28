В субботу холодную воду отключат на двух улицах

Без холодной воды 2 марта останутся из-за плановых ремонтных работ на сетях жители двух домов, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат потребителям домов №№ 3, 5 по бульвару Есенина, № 18 по улице Катукова. Цистерна с водой будет находиться возле дома № 3 по бульвару Есенина. После окончания работ возможно повышение мутности воды.На 2 марта запланированы и отключения света: с 09:00 до 17:00 подача электроэнергии на время ремонтов и установки приборов учета будет приостановлена на улицах Шаумяна и Череповецкой.