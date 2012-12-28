32-летнюю женщину обвиняют в оскорблении прибывшего на семейный конфликт полицейского

Ссора с матерью теперь может обернуться судимостью.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению 32-летней женщины в оскорблении прибывшего на семейный конфликт полицейского.Вечером 28 ноября прошлого года 32-летняя женщина гостила с сожителем в доме своей матери, крепко поссорилась с ней и та вызвала полицию. Когда на конфликт приехал оперуполномоченный уголовного розыска, полицейский попросил дочь успокоиться и покинуть дом матери. Но, по версии следствия, женщина в присутствии посторонних оскорбила полицейского и обложила его матом.Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, действия матерщинницы квалифицированы следствием по статье 319 УК РФ как оскорбление представителя власти. Обвиняемой грозит до года исправительных работ.