Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жильцы дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»
Общество
Липецкая ФАС проверяет жалобу на стоимость обслуживания газового оборудования
Общество
На улице Юбилейной в горящей теплотрассе погиб мужчина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Докатились — в Липецке легковушка провалилась в открытый черными ассенизаторами колодец
Общество
Липецкая вечЁрка: рожденные 29 февраля, машина в сугробе и диван в канаве
Общество
До климатической весны в Липецке еще далеко
Общество
Сегодня в Липецке: весна, день кошек, что общего между липчанами и Штирлицем?
Общество
Не дождался соседей на разборки и поджег их автомобиль
Происшествия
ОСАГО на день, новый способ оформления компенсации вкладов — законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Читать все
Всем приготовиться: 6 марта учебно завоет сирена
Общество
Коты прилетели: липчане просят спасти сидящего на дереве на высоте пятого этажа хвостатого
Общество
Напавший на продавщицу 73-летний пенсионер-разбойник отправится на три года в колонию
Происшествия
Опасен ли високосный год: мнение экстрасенса
Общество
Конфликт с таксисткой довёл пассажирку до суда
Происшествия
32-летнюю женщину обвиняют в оскорблении прибывшего на семейный конфликт полицейского
Происшествия
За две срубленные сосны добринцу грозит до двух лет лишения свободы
Происшествия
Липчан призывают не выходить на весенний лёд
Общество
61-летнего ельчанина обвиняют в краже четырёх тонн удобрений на 258 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области до +4
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
504
сегодня, 15:54
3

32-летнюю женщину обвиняют в оскорблении прибывшего на семейный конфликт полицейского

Ссора с матерью теперь может обернуться судимостью.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению 32-летней женщины в оскорблении прибывшего на семейный конфликт полицейского.

Вечером 28 ноября прошлого года 32-летняя женщина гостила с сожителем в доме своей матери, крепко поссорилась с ней и та вызвала полицию. Когда на конфликт приехал оперуполномоченный уголовного розыска, полицейский попросил дочь успокоиться и покинуть дом матери. Но, по версии следствия, женщина в присутствии посторонних оскорбила полицейского и обложила его матом.

Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, действия матерщинницы квалифицированы следствием по статье 319 УК РФ как оскорбление представителя власти. Обвиняемой грозит до года исправительных работ.
оскорбление
полиция
0
0
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Хорошо
49 минут назад
Что ещё пальцы не поломала.
Ответить
гость
сегодня, 16:01
Родители, не раздражайте своих детей.
Ответить
Ау
сегодня, 16:11
Дети должны почитать родителей своих
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru