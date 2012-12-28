Липецкая вечЁрка: за что платят 125 000 рублей, новые уловки мошенников и верят ли горожане астрологам
В Чаплыгине женщина отдала мошенникам 700 000 рублей за спасение дочери: дело дошло до суда
Происшествия
354
сегодня, 13:49
4
В павильоне на остановке у стадиона продавали палёную водку
Причём продавец попался на этом повторно.
Законом продажа алкогольной продукции без лицензии и в нестационарных торговых объектах запрещена. А проданная в киоске на остановке водка к тому же оказалась палёной: исследование показало, что содержимое бутылки не соответствовало наименованию и было произведено кустарным способом.
Теперь за неоднократную розничную продажу спиртного мужчине грозит уже уголовная ответственность по статье 171.4 УК РФ. Санкции этой статьи — штраф до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительные работы на срок до одного года.
0
0
0
0
1
Комментарии (4)