В павильоне на остановке у стадиона продавали палёную водку

Причём продавец попался на этом повторно.

Липчанина ждёт суд по обвинению в неоднократной розничной продаже спиртного. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 августа прошлого года мужчина постановлением мирового судьи уже был привлечён административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ за незаконную розничную продажу спиртосодержащей жидкости. Но на путь исправления он не встал, и уже 18 сентября в павильоне на остановке «Стадион Сокол» продал за 150 рублей бутылку водки.Законом продажа алкогольной продукции без лицензии и в нестационарных торговых объектах запрещена. А проданная в киоске на остановке водка к тому же оказалась палёной: исследование показало, что содержимое бутылки не соответствовало наименованию и было произведено кустарным способом.Теперь за неоднократную розничную продажу спиртного мужчине грозит уже уголовная ответственность по статье 171.4 УК РФ. Санкции этой статьи — штраф до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительные работы на срок до одного года.