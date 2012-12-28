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сегодня, 13:49
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В павильоне на остановке у стадиона продавали палёную водку

Причём продавец попался на этом повторно.

Липчанина ждёт суд по обвинению в неоднократной розничной продаже спиртного. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 августа прошлого года мужчина постановлением мирового судьи уже был привлечён административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ за незаконную розничную продажу спиртосодержащей жидкости. Но на путь исправления он не встал, и уже 18 сентября в павильоне на остановке «Стадион Сокол» продал за 150 рублей бутылку водки.

Законом продажа алкогольной продукции без лицензии и в нестационарных торговых объектах запрещена. А проданная в киоске на остановке водка к тому же оказалась палёной: исследование показало, что содержимое бутылки не соответствовало наименованию и было произведено кустарным способом.

Теперь за неоднократную розничную продажу спиртного мужчине грозит уже уголовная ответственность по статье 171.4 УК РФ. Санкции этой статьи — штраф до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительные работы на срок до одного года.
торговля
алкоголь
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Пердимонокль
10 минут назад
Вот это поворот)))))))))
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Житель
44 минуты назад
В гаражах в районе автопарка продают 7 лет "левое" спиртное, крышуют менты, которые отмажут сразу, дело не то, что до суда, так полиция приезжает по вызову их спасать.
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Добрый
45 минут назад
Заводы открывают в Липецке по изготовлению паленой водки, что менты не знают? Все в доле. Бизнес...
Ответить
Житель
46 минут назад
В гаражах в районе автопарка продают 7 лет "левое" спиртное, крышуют менты, которые отмажут сразу, дело не то, что до суда, так полиция приезжает по вызову их спасать.
Ответить
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