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Культура
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сегодня, 14:38
Задонские пенсионеры исполнили частушки на шоу Андрея Малахова
Участники клуба «Серебряный возраст» приняли участие в съёмках шоу «Привет, Андрей!»
Как рассказала GOROD48 директор Гнилушинского центра культуры и досуга Мария Рослякова, программа была посвящена музыкальным инструментам. Активные участники сельской самодеятельности Нина Семенихина, Клавдия Дмитриева и Виктор Шутик исполнили попурри из частушек, куда вошли Грушевские страдания, Елецкие страдания и Матаня.
Нина Семенихина играла на балалайке, Виктор Шутик — на баяне, а Клавдия Дмитриева пела.
Выступления задонских пенсионеров продюсеры программы увидели в интернете — Гнилушинский центр культуры и досуга их регулярно выкладывает. Звали на съёмки уже давно, до этого самобытные артисты (самой старшей уже 83 года) побаивались ехать в Москву из-за коронавируса. На этот раз всё сложилось: предложение приехать в столицу поступило в разгар праздничного концерта в сельском ДК по случаю 23 февраля, и участники клуба «Серебряный возраст» посчитали это хорошим знаком и уже побывали на телеканале «Россия-1».
— Встретили нас очень хорошо: машину, гостиницу — всё предоставили организаторы. Даже комфортные гримёрки для нас были! — Рассказала Мария Рослякова.
Когда выйдет программа в эфир — пока неизвестно.
Фото - vk.com/club148638405
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