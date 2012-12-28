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10 минут назад
На улицах Ковалева и Стаханова проведут зимний ремонт дорог
Всего этой зимой были заполнены литым асфальтом более 2300 квадратных метров аварийных ям.
На этой неделе литым асфальтом будут продолжать латать дороги на донельзя разбитых улицах Ковалева и Стаханова. По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, на состояние дорог на этих улицах больше всего жалоб со стороны горожан.
Всего с начала зимы зимним, временным, ремонтом дорог литой асфальтобетонной смесью были заделаны более 2 300 квадратных метров ям на 111 улицах Липецка.
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