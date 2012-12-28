На улицах Ковалева и Стаханова проведут зимний ремонт дорог

Всего этой зимой были заполнены литым асфальтом более 2300 квадратных метров аварийных ям.

На прошлой неделе бригады МБУ «Управление благоустройства Липецка» отремонтировали литой асфальтобетонной смесью 18 участков улично-дорожной сети на 16 улицах города. Таким образом с дорог убрали 490 квадратных метров так называемых аварийных ям или ям не по ГОСТу.На этой неделе литым асфальтом будут продолжать латать дороги на донельзя разбитых улицах Ковалева и Стаханова. По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, на состояние дорог на этих улицах больше всего жалоб со стороны горожан.Всего с начала зимы зимним, временным, ремонтом дорог литой асфальтобетонной смесью были заделаны более 2 300 квадратных метров ям на 111 улицах Липецка.