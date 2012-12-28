В первенстве России по «рукопашке» у наших бойцов 3 медали

В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов.

Три липчанина поднялись на пьедестал почёта первенства России по рукопашному бою среди юношей и девушек, которое прошло в Новосибирске.

Среди спортсменов 14-15 лет в весовой категории до 44 кг липчанин Гарик Агаджанов выиграл три сложных боя и лишь в финале уступил соперницу из Московской области, итог – серебряная медаль.

Две бронзы добыли Кристина Поленникова (14-15 лет, до 48 кг) и Александра Наседкина (18-21 год, до 53 кг).







Результаты липчан следует признать очень приличными, особенно с учётом того, что в Сибири выходили на ковер более тысячи сильнейших молодых рукопашников из разных регионов страны.

Подготовили наших бойцов Валерий Коростинский, Максим Сафонов, Павел Кузнецов, Евгений Поленников.