23 февраля в Липецке: мужчины дарят более дорогие подарки защитникам Отечества, чем женщины
23 февраля в Липецке: мужчины дарят более дорогие подарки защитникам Отечества, чем женщины
Общество
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43 минуты назад
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 24 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
В этот период также отключат холодную воду в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.
Воду подвезут по адресам: улица Геологическая, 2а, улица Московская, 89. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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