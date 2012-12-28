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Общество
Подросток попал под колеса «Вольво» на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина
Происшествия
Две «Лады Гранты» столкнулись на улице Циолковского: госпитализирована женщина
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Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
265
43 минуты назад

Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 24 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1 по улице Базарной, №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103 по улице Московской, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова.

В этот период также отключат холодную воду в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского. 

Воду подвезут по адресам: улица Геологическая, 2а, улица Московская, 89. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
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