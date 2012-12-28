21-летний ельчанин проведёт 2,5 года в колонии за нападение на мужчину с металлическим прутом
Происшествия
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сегодня, 10:52
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21-летний ельчанин проведёт 2,5 года в колонии за нападение на мужчину с металлическим прутом
Липецкий областной суд изменил условный срок на реальное лишение свободы.
21-летнего ельчанина судили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Поздно вечером — на часах было около 23:00 обвиняемый с друзьями находился на лестничной площадке жилого дома. Компания вела себя очень шумно. Потерпевший сделал им замечание и попросил уйти из подъезда. Однако молодые люди сначала обложили матом сделавшего им замечание мужчину, потом стали толкать его, а после пьяный обвиняемый и вовсе нанес мужчине несколько ударов металлическим прутом по голове.
Сделавший замечание шумной компании мужчина получил травмы, которые привели к частичной потере слуха.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, судом первой инстанции 21-летний ельчанин был признан виновным и ему было назначено 2,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 300 тысяч рублей.
Но Липецкий областной суд изменил этот приговор и назначил подсудимому 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Парень был взят под стражу в зале суда. Кроме того, увеличен размер компенсации морального вреда с 300 до 500 тысяч рублей.
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