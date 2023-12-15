Происшествия

44 минуты назад

30-летнего липчанина обвиняют в двух грабежах и краже

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#кража #грабеж
30-летнего липчанина обвиняют в двух грабежах и краже

Его добычей стали кошельки, деньги и телефон.

В суд направлено уголовное дело по обвинению 30-летнего липчанина в двух грабежах и краже.

«По версии следствия, 30 апреля этого года мужчина ограбил 52-летнего липчанина. Сумма ущерба составила 4 300 рублей. В ночь с 12 на 13 мая, угрожая 29-летнему мужчине физической расправой, он похитил у него сотовый телефон, 7 000 рублей, а также банковскую карту, с которой в последующем обналичил 12 000 рублей. А 13 июня обвиняемый в одном из питейных заведений в Октябрьском округе Липецка из сумки 35-летней липчанки украл кошелек. Общая сумма ущерба составила 8 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Максимальная санкция инкриминируемых обвиняемому статей – семь лет лишения свободы.
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#кража #грабеж

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