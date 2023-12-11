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Минтранс может начать штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости

30
#скорость #штраф

Минтранс России может начать штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, которые демонстрируются на информационных табло на дорогах.

Водителей могут начать штрафовать за нарушение временных ограничений скорости, указанных на динамическом информационном табло или знаке переменной информации. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минтрансом РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В качестве доказательства факта нарушения на фотографии должны быть видны транспортное средство и табло с установленным в тот момент ограничением по скорости.

"Передача данных, сформированных в результате фиксации нарушений требований, установленных дорожными знаками, отображаемыми на динамическом информационном табло и (или) знаке переменной информации, осуществляется с приложением фотоматериалов транспортного средства в месте фиксации, а также в месте установки динамического информационного табло и (или) знака переменной информации с обязательным отображением установленного на таком табло или знаке требования", - говорится в документе.

Уточняется, что чаще всего такие табло ограничивают скорость на МКАД и крупных магистралях, значения на табло обычно меняются при неблагоприятных погодных условиях, - пишет "Ъ". Сейчас водителей не штрафуют за нарушение скорости, указанной на динамическом табло, поскольку ГИБДД ориентируется на постоянные знаки. Однако это может измениться после принятия соответствующего постановления.
30
#скорость #штраф

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