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Минтранс может начать штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости
Минтранс России может начать штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, которые демонстрируются на информационных табло на дорогах.
В качестве доказательства факта нарушения на фотографии должны быть видны транспортное средство и табло с установленным в тот момент ограничением по скорости.
"Передача данных, сформированных в результате фиксации нарушений требований, установленных дорожными знаками, отображаемыми на динамическом информационном табло и (или) знаке переменной информации, осуществляется с приложением фотоматериалов транспортного средства в месте фиксации, а также в месте установки динамического информационного табло и (или) знака переменной информации с обязательным отображением установленного на таком табло или знаке требования", - говорится в документе.
Уточняется, что чаще всего такие табло ограничивают скорость на МКАД и крупных магистралях, значения на табло обычно меняются при неблагоприятных погодных условиях, - пишет "Ъ". Сейчас водителей не штрафуют за нарушение скорости, указанной на динамическом табло, поскольку ГИБДД ориентируется на постоянные знаки. Однако это может измениться после принятия соответствующего постановления.