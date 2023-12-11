В год семьи в липецких школах появятся уроки семейной жизни

Их будут вести советники по воспитанию.



Президент страны Владимир Путин объявил России 2024 годом семьи. По данным ВЦИОМ, 68% россиян назвали крепкую семью наиболее важной ценностью. Особенно близка эта тема людям в возрасте 35-44, когда они уже вступили в семейные отношения и родили детей — о важности семьи в этой группе высказались 77%.



Одна из задач, которую предстоит решить, рост рождаемости среди молодых супружеских пар. К сожалению, молодые люди не спешат заводить детей. Это общероссийская тенденция. И деньги по результатам исследований оказались не самым главным. Тем более, что стимулирующих выплат не мало. В Липецкой области действуют единовременная выплата в 85 000 рублей женщинам от 18 до 24 лет (включительно) родившим первого ребенка, региональный маткапитал: 100 000 рублей на рождение (усыновление) третьего и последующих детей, а также при рождении двойни (на каждого малыша), при рождении трех или более детей — единовременная выплата 1 200 000 рублей. Для многодетных семей действуют льготы на оплату ЖКУ, детский сад, школьную и спортивную форму, налоговые льготы и т.д. Для самых больших многодетных семей, воспитывающих восемь и более детей, предусмотрена областная выплата в 1 200 000 рублей на приобретение транспорта. Меры работают: за последние три года число многодетных выросло на 13%, а за последние 10 лет их количество увеличилось почти в два раза. Сейчас в регионе почти 17 тысяч многодетных семей.



С рождением первых детей ситуация сложнее, об их появлении задумываются все позже, не спешат вступать в брак. А значит вероятность, что в этих семьях появятся вторые и последующие дети ниже. Как в Липецкой области планируют решать эту проблему? В этом году региону поручили разработать стратегию, которую потом можно было применить на уровне всей страны. К этой работе подключились Лидеры России.



Были проведены глубинные интервью с жителями региона, по итогам которых стало очевидно, что молодое поколение воспринимает создание семьи и рождение детей, как очень серьезный и ответственный шаг, требующий значительной степени готовности как самих людей, кто создает семью, так и условий их жизни. Среди ключевых проблем практически все респонденты называли трудность выбора приоритета между семьей и карьерой, жилищный вопрос и большое количество примеров негативного опыта семейной жизни. По итогам проекта было предложено несколько решений.



Одно из решений — ввести в школах уроки семейной жизни, на которых ученикам будут объяснять, как строить счастливые отношения, преодолевать конфликты, как в будущем воспитывать детей. Предполагается по одному такому уроку в неделю. Вести их будут советники по воспитанию. Примечательно, что в Государственной Думе рассматривается аналогичная инициатива, и, возможно, в следующем учебном году такие уроки будут проходить во всех школах страны. В регионе начнет работу семейный МФЦ, вероятно создание интернет-портала с исчерпывающей информацией о мерах поддержки семей, семейном отдыхе, дополнительном образовании, сервисе нянь, советами, как ухаживать за ребёнком и поддерживать здоровье матерей. По итогам исследований, оказалось, что такого ресурса очень не хватает, — отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.



Популяризация семейных ценностей за прошедшие полтора десятка лет стала отдельным направлением программ по сохранению и укреплению института семьи. Областной медиа-проект «Я из многодетной семьи» в первом сезоне рассказывал о талантливых детях из многодетных семей и проводил параллели с известными земляками, также воспитанными в многодетных семьях. Осенью начался второй сезон проекта, посвященный семейным историям многодетного счастья. Многодетные родители вместе с детьми рассказывают истории из своей жизни: о распределении обязанностей, о том, как уделить внимание всем детям, о том, что они больше всего ценят в своей большой семье, демонстрируют на своем примере, что большая семья — это большое счастье, это поддержка, это радость, это невероятный тренинг личностного роста.



Участники областного публичного конкурса «Семья года» — реальные примеры положительного семейного опыта. В пяти номинациях награды получают многодетные семьи, молодые пары с детьми, семьи, проживающие в сельской местности, супруги, чей стаж брака перешагнул за отметку в 30 лет, трудовые династии. Ежегодно 25 лучшим многодетным семьям присуждается областная премия в размере 100 тысяч рублей, а 30 лучших семей на областном празднике, посвященном Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, отмечаются медалями «За любовь и верность».



В том, что поддержка многодетных семей в нашей области совершенствуется и развивается, убеждена преподаватель Липецкого политехнического техникума Нелли Слюсарь — мать четырех сыновей. В этом году Нелли Юрьевна стала одной из 25 жительниц региона, которых чествовали в правительстве Липецкой области и которым вручили почетный знак «Слава матери».



— Мы на себе ощутили, насколько увеличилась поддержка семей с детьми за последние годы — и на региональном уровне, и на уровне страны в целом. Да, когда дети были школьниками и студентами мы пользовались всеми льготами — дети получали бесплатное питание в школе, был льготный проезд на транспорте, заметной поддержкой является льгота на оплату квартиры, есть и некоторые налоговые льготы. Помощь есть, мы ею очень довольны. Сейчас старшие сыновья закончили ВУЗ и трудоустроены.



Помимо материальных и нематериальных мер поддержке в регионе с этого года запущен уникальный проект по сопровождению многодетных семей цифровая — платформа «Патронаж». За каждой многодетной семьей закреплен социальный куратор — персональный «менеджер» по оказанию содействия в решении различных бытовых вопросов, которых у многодетных семей великое множество: записать ребенка в детский сад, напомнить о необходимости подать заявление на те меры поддержки, для оформления которых не предусмотрен проактивный формат, афиша интересных событий, полезные материалы и ссылки. Кроме того, у семьи есть возможность нажатием одной кнопки запросить обратную связь от соц. куратора 24/7. К платформе «Патронаж» подключены 90% многодетных семей области.



Между тем, в нынешний Год семьи планируется представить программы, которые помогут улучшить здоровье взрослых и детей, а образование сделают доступней. Акцент предполагается сделать на социальном обеспечении. Ожидается, что сумма материнского капитала вырастет на 7,5%, продолжит действовать программы ипотеки для молодых и многодетных семей.



Педагог дополнительного образования Дома творчества «Октябрьский», а сейчас домохозяйка Екатерина Чекрыжова (вместе с мужем они воспитывают семерых детей) в Год семьи ждет новых инициатив для поддержки многодетных.



— В нашей семье дети постепенно подходят к этапу, когда нужно прощаться со школой и выбирать дальнейший путь. У нас уже есть выпускники — старшая дочь закончила Российский государственный гуманитарный университет в Москве, вторая дочь учится в Санкт-Петербурге. И при поступлении первой дочери мы столкнулись с проблемой, которая не входит в рамки существующих пособий и льгот — долгое ожидание места в общежитии. Ни статус ребенка из многодетной семьи, ни золотая медаль, ни поступление с высокими баллами не помогли получить место сразу после начала учебы. Пришлось искать жилье, а для многодетной семьи, где дети нацелены на поступление на бюджет, эти расходы очень заметны.



Между тем, по итогам опроса ВЦИОМ молодежь от 18 до 24 лет и старшая молодежь от 25 до 34 лет назвала самореализацию среди трех наиболее важных ценностей: в первой группе так считают 50%, во второй – 43%.

