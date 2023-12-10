На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 69, 71, 73, 74а, 74б, 75, 76, 76а/1, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 4/8, 5, 6 в переулке Попова, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 10, 12, 12а по улице Нестерова, №№ 164, 164 ст.1 по улице Тельмана, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского. Машина с водой подъедет к дому № 76 по улице Гагарина.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



11 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по замене приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.



Из-за монтажа приборов учета:



- с 09:00 до 13:00 без света останутся дом № 87а по проспекту Победы, улица 2-я Индустриальная;

- с 09:00 до 14:00 не будет электричества в домах №№ 10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 16/2 по улице Звездной, №№ 9, 9а по улице Берзина;

- с 12:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 8, 61 по улице Еловой, №№ 1, 2, 3, 7, 10, 20, 21, 22, 30-197, 203-299, 301-313, 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/11, 333/14, 333/9-379 по улице Баумана, №№ 384, 388, 415, 430, 435, 437, 442, 449, 453, 481, 483, 496, 508, 522, 552, 564, 570, 574, 577, 582, 590, 592, 593, 600, 605, 609, 638, 650, 690, 691, 692, 695, 696, 697, 698, 70, 740, 746, 773, 775, 793 в садоводчестве «Сокол-2», №№ 570, 574, 583, 586, 587, 589, 598, 603, 605, 609, 611, 618, 621, 623, 631, 633, 634, 636, 638, 639, 640, 650, 653, 658 в садоводчестве «Сокол-3»;



- с 13:00 до 16:00 обесточат дома №№ 7-36 по улице 2-й Крымской, № 31в по улице 50 лет НЛМК, №№ 5-47а по улице Верхней, №№ 3-16 в переулке Джамбула, №№ 20, 22, 24, 25 по улице школьной, №№ 4-99а по улице Комсомольской, №№ 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16 по Комсомольскому проезду, №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9,11 по улице Кооперативной, №№ 90, 93а по улице Фрунзе, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23 по улице Чаплыгина.



Кроме того, из-за плановых ремонтных работ на сетях электросетевого комплекса с 09:00 до 17:00 не будет света на улицах Бабушкина, Бардина, Семенова Тян-Шанского.