Происшествия

сегодня, 09:08

Ельчане украли из машины несколько ящиков с хурмой и мандаринами

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#кража
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Предпринимательница оставляла фрукты в машине на ночь

В полицию обратилась предпринимательница из Ельца, торгующая на рынке фруктами, с заявлением о краже нескольких ящиков с мандаринами и хурмой.

На ночь она оставляла фрукты в кузове грузового автомобиля. Утром она обнаружила пропажу 6 ящиков с хурмой и мандаринами. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению хищения. Ими оказались два 42-летних местных жителя. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
2 473
#кража
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Комментарии (2)

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Петя.

16 минут назад
Взял миллиард условно пол года ,а тут кража надо по полной .. .
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Шурик

27 минут назад
За 6 ящиков 5 лет. Стащили бы 6 миллиардов 5 месяцев под домашним арестом и амнистия.
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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