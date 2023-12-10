Ельчане украли из машины несколько ящиков с хурмой и мандаринами

Предпринимательница оставляла фрукты в машине на ночь

В вашем браузере отключен JavaScript

В полицию обратилась предпринимательница из Ельца, торгующая на рынке фруктами, с заявлением о краже нескольких ящиков с мандаринами и хурмой.



На ночь она оставляла фрукты в кузове грузового автомобиля. Утром она обнаружила пропажу 6 ящиков с хурмой и мандаринами. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей.



- Сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению хищения. Ими оказались два 42-летних местных жителя. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

