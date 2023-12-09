Общество
23 минуты назад
Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий
В связи с сильным снегопадом на дорогах области значительно выросла вероятность аварийных ситуаций.
Рано утром в Липецкой области начался снегопад. По прогнозам синоптиков, он продолжится до конца дня. Такой же погода будет и в начале следующей недели.
В связи со снегопадом вероятность дорожных аварий резко увеличилась, и госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать меры осторожности:
Снижать скорость и увеличивать дистанцию перед движущимся впереди транспортом. Кроме того, по возможности не парковать машины вдоль дороги, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно убирать проезжую часть.
При приближении к перекресткам, пешеходным переходам водителям стоит быть особенно внимательными и заблаговременно снижать скорость.
Пешеходам, в свою очередь, надо убедиться в том, что водитель успеет остановиться и пропустить их при переходе проезжей части.
Необходимо знать, что даже на скорости 40 км/ч на скользкой дороге тормозной путь автомобиля составит около 20 метров, а на заснеженной или обледенелой – более 30 метров.
При движении в темное время суток и в условиях ограниченной видимости нужно использовать световозвращающие элементы, которые значительно повышают безопасность пешехода на дороге.
Напомним, из-за непогоды с 9 декабря в Липецке введен режим повышенной готовности.
В связи со снегопадом вероятность дорожных аварий резко увеличилась, и госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать меры осторожности:
Снижать скорость и увеличивать дистанцию перед движущимся впереди транспортом. Кроме того, по возможности не парковать машины вдоль дороги, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно убирать проезжую часть.
При приближении к перекресткам, пешеходным переходам водителям стоит быть особенно внимательными и заблаговременно снижать скорость.
Пешеходам, в свою очередь, надо убедиться в том, что водитель успеет остановиться и пропустить их при переходе проезжей части.
Необходимо знать, что даже на скорости 40 км/ч на скользкой дороге тормозной путь автомобиля составит около 20 метров, а на заснеженной или обледенелой – более 30 метров.
При движении в темное время суток и в условиях ограниченной видимости нужно использовать световозвращающие элементы, которые значительно повышают безопасность пешехода на дороге.
Напомним, из-за непогоды с 9 декабря в Липецке введен режим повышенной готовности.