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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: гордимся Победой, у каждого четвёртого липчанина нет денег на отпуск

Вся главная информация о заключительном рабочем дне короткой трудовой недели.

Не теплеет, а холодает

Пока про погоду можно сказать только: «не май-месяц». Столбик термометра опустится ещё немного вниз – до 11-13 градусов. Довершат грустную картину небольшие дожди.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44;
- ул. Громовой, 5, 7;
- ул. Клары Цеткин, 1а стр.1, 1а, 1а стр.3, вл.33, 1 стр.1, вл.33 стр.1, 1 стр.3, 20, 23, 25, 25а,53, 54, 55, 55/31, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 56д;
- пер. Балакирева, 1.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Гоголя, К.Цеткин, Перова, У.Громовой, на проезде Потапова, в переулках Балакирева, Яблочкина.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Баумана;
- ул. Береговая, 370:
- ул. В.Скороходова, 19:
- ул. Огородная, 18а, 34а;
- ул. Родниковая;
- ул. Ситовская, 394;
- ул. Цемзаводская, 3, 4;
- Насосная станция.

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В селе Ситовка погаснет свет на улице Скороходова, а ещё – в садоводческих товариществах «Металлург-2», «Сокол-1», «Сокол-2», «Сокол-3».

Пробки

Сегодняшняя среда – всё равно, что пятница: последний рабочий день перед выходными, а потому на улицах затор будет затором погонять. Справиться с ними и по возможности объехать помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Под открытым небом

Несмотря на погоду, некоторые мероприятия сегодня состоятся на свежем воздухе. В парке Победы в 16:00 пройдёт «Битва хоров» (6+).

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А в 18:00 там же гулянье под названием «Победа. Молодость. Весна» (0+).

Духовой оркестр представляет

Липецкая государственная филармония приглашает в зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 на концерт «Весна. Любовь. Победа» (6+).

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Праздничная программа липецкого духового оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ Василия Самарина. В программе марши, вальсы и песни военных лет «В лесу прифронтовом», «Прощание славянки», «Катюша», «Идут батальоны», «Песня фронтового шофера» и другие. Споют лучшие солисты филармонии Светлана Дедяева, Наталья Плюснина, Михаил Вербицкий, Сергей Блинков, Игорь Пронин, Артем Тарасов.

Театр

Липецкий драматический театр (пл. Конснтантиновой, 3) сегодня представит спектакль «Зори» (12+).

По всем известной книге Б.Васильева «А зори здесь тихие», которая выдержала уже несколько экранизаций. Сценическая версия Антона Карташёва, который и режиссёр-постановщик спектакля, и костюмер, и балетмейстер. Начало в 12:00.

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Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Ради жизни на земле» (12+).

Отрывки поэтического спектакля «Тёркин», песни и стихи Победы, письма с фронта. Начало в 14:00.

Стихи и музыка

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:31 устраивает музыкально-поэтический вечер «Стихи и музыка Победы» (12+).

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Вход – любое добровольное пожертвование.

Для малышей

Чтобы и подрастающее поколение спустя годы радостно ходило по городу с георгиевскими ленточками, работу проводят смолоду. В 13:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) проведет экскурсию по книгах «В сердцах и книгах память о войне» (6+).

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По такому случаю литературу, издававшуюся миллионными тиражами, приписали к редкому фонду – праздновать, так с размахом.

Работающие бедные

Согласно опросу SuperJob, липчане в этом году могут выделить в среднем 50 тысячи рублей на человека для недельного отдыха. А 7 дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 175 тысяч рублей.

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При этом каждый четвертый горожанин – 24% говорит, что не может позволить себе отпуск вообще.

Кредит на отпуск - самоубийство

65% липчан планируют уйти в отпуск летом, выяснили в SuperJob: 16% будут отдыхать дома, 12% отправятся на дачу или в деревню. В поездки по России, в том числе на курорты, поедут 30% липчан, за рубеж – всего 7%.

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Кредит на отпуск будут брать только 2% опрошенных. Остальные считают это нерациональным: «Кредит на отпуск?! При нынешних ставках — это просто самоубийственно!»

Дорогие липчане! Короткая рабочая неделя почти пролетела со свистом. Осталось завершить дела и отправиться на очередной 4-х дневных отдых. Но где бы вы ни были, знайте – новостей меньше не станет никогда. Благо, GOROD48 трудится и в обычные, и в праздничные дни, поэтому бесперебойная поставка свежей информации вам гарантирована. Всё, что от вас требуется – чаще заходить на сайт, рекомендовать его друзьям и знакомым – и не сомневайтесь: вы всегда будете в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Интересно
5 минут назад
Меньшинство откуда деньги берёт , из тумбочки ?
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Влад
3 минуты назад
А самое интересное, кто туда кладет?
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Нервная мать
22 минуты назад
От зарплаты до зарплаты живут большинство.Какой отпуск? Детей бы в школу собрать, за жилье заплатить и еды-лекарст купить. Все! Какая зарплата нужна для отпуска? Разве 20-50 тысяч, которые получают большинство людей в области?
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Серый
22 минуты назад
Семья из 4-х человек, двое работающих, не один из нас не может позволить себе отпуск! Получается мы все "четвертые".
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kostello
сегодня, 07:28
Осень пришла.
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