Сегодня в Липецке: гордимся Победой, у каждого четвёртого липчанина нет денег на отпуск

Вся главная информация о заключительном рабочем дне короткой трудовой недели.

Пока про погоду можно сказать только: «не май-месяц». Столбик термометра опустится ещё немного вниз – до 11-13 градусов. Довершат грустную картину небольшие дожди.











- пер. Балакирева, 1.





















Несмотря на погоду, некоторые мероприятия сегодня состоятся на свежем воздухе. В парке Победы в 16:00 пройдёт «Битва хоров» (6+).









Липецкая государственная филармония приглашает в зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 на концерт «Весна. Любовь. Победа» (6+).









По всем известной книге Б.Васильева «А зори здесь тихие», которая выдержала уже несколько экранизаций. Сценическая версия Антона Карташёва, который и режиссёр-постановщик спектакля, и костюмер, и балетмейстер. Начало в 12:00.









Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:31 устраивает музыкально-поэтический вечер «Стихи и музыка Победы» (12+).









Чтобы и подрастающее поколение спустя годы радостно ходило по городу с георгиевскими ленточками, работу проводят смолоду. В 13:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) проведет экскурсию по книгах «В сердцах и книгах память о войне» (6+).













Согласно опросу SuperJob, липчане в этом году могут выделить в среднем 50 тысячи рублей на человека для недельного отдыха. А 7 дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 175 тысяч рублей.















65% липчан планируют уйти в отпуск летом, выяснили в SuperJob: 16% будут отдыхать дома, 12% отправятся на дачу или в деревню. В поездки по России, в том числе на курорты, поедут 30% липчан, за рубеж – всего 7%.













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44;- ул. Громовой, 5, 7;- ул. Клары Цеткин, 1а стр.1, 1а, 1а стр.3, вл.33, 1 стр.1, вл.33 стр.1, 1 стр.3, 20, 23, 25, 25а,53, 54, 55, 55/31, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 56д;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Гоголя, К.Цеткин, Перова, У.Громовой, на проезде Потапова, в переулках Балакирева, Яблочкина.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Баумана;- ул. Береговая, 370:- ул. В.Скороходова, 19:- ул. Огородная, 18а, 34а;- ул. Родниковая;- ул. Ситовская, 394;- ул. Цемзаводская, 3, 4;- Насосная станция.В селе Ситовка погаснет свет на улице Скороходова, а ещё – в садоводческих товариществах «Металлург-2», «Сокол-1», «Сокол-2», «Сокол-3».Сегодняшняя среда – всё равно, что пятница: последний рабочий день перед выходными, а потому на улицах затор будет затором погонять. Справиться с ними и по возможности объехать помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.А в 18:00 там же гулянье под названием «Победа. Молодость. Весна»Праздничная программа липецкого духового оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ Василия Самарина. В программе марши, вальсы и песни военных лет «В лесу прифронтовом», «Прощание славянки», «Катюша», «Идут батальоны», «Песня фронтового шофера» и другие. Споют лучшие солисты филармонии Светлана Дедяева, Наталья Плюснина, Михаил Вербицкий, Сергей Блинков, Игорь Пронин, Артем Тарасов.Липецкий драматический театр (пл. Конснтантиновой, 3) сегодня представит спектакль «Зори»Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Ради жизни на земле»Отрывки поэтического спектакля «Тёркин», песни и стихи Победы, письма с фронта. Начало в 14:00.Вход – любое добровольное пожертвование.По такому случаю литературу, издававшуюся миллионными тиражами, приписали к редкому фонду – праздновать, так с размахом.При этом каждый четвертый горожанин – 24% говорит, что не может позволить себе отпуск вообще.Кредит на отпуск будут брать только 2% опрошенных. Остальные считают это нерациональным: «Кредит на отпуск?! При нынешних ставках — это просто самоубийственно!»