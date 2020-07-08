Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: гордимся Победой, у каждого четвёртого липчанина нет денег на отпуск
Вся главная информация о заключительном рабочем дне короткой трудовой недели.
Пока про погоду можно сказать только: «не май-месяц». Столбик термометра опустится ещё немного вниз – до 11-13 градусов. Довершат грустную картину небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44;
- ул. Громовой, 5, 7;
- ул. Клары Цеткин, 1а стр.1, 1а, 1а стр.3, вл.33, 1 стр.1, вл.33 стр.1, 1 стр.3, 20, 23, 25, 25а,53, 54, 55, 55/31, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 56д;
- пер. Балакирева, 1.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Гоголя, К.Цеткин, Перова, У.Громовой, на проезде Потапова, в переулках Балакирева, Яблочкина.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Баумана;
- ул. Береговая, 370:
- ул. В.Скороходова, 19:
- ул. Огородная, 18а, 34а;
- ул. Родниковая;
- ул. Ситовская, 394;
- ул. Цемзаводская, 3, 4;
- Насосная станция.
Пробки
Сегодняшняя среда – всё равно, что пятница: последний рабочий день перед выходными, а потому на улицах затор будет затором погонять. Справиться с ними и по возможности объехать помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Под открытым небом
Несмотря на погоду, некоторые мероприятия сегодня состоятся на свежем воздухе. В парке Победы в 16:00 пройдёт «Битва хоров» (6+).
А в 18:00 там же гулянье под названием «Победа. Молодость. Весна» (0+).
Духовой оркестр представляет
Липецкая государственная филармония приглашает в зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 на концерт «Весна. Любовь. Победа» (6+).
Праздничная программа липецкого духового оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ Василия Самарина. В программе марши, вальсы и песни военных лет «В лесу прифронтовом», «Прощание славянки», «Катюша», «Идут батальоны», «Песня фронтового шофера» и другие. Споют лучшие солисты филармонии Светлана Дедяева, Наталья Плюснина, Михаил Вербицкий, Сергей Блинков, Игорь Пронин, Артем Тарасов.
Театр
Липецкий драматический театр (пл. Конснтантиновой, 3) сегодня представит спектакль «Зори» (12+).
По всем известной книге Б.Васильева «А зори здесь тихие», которая выдержала уже несколько экранизаций. Сценическая версия Антона Карташёва, который и режиссёр-постановщик спектакля, и костюмер, и балетмейстер. Начало в 12:00.
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Ради жизни на земле» (12+).
Отрывки поэтического спектакля «Тёркин», песни и стихи Победы, письма с фронта. Начало в 14:00.
Стихи и музыка
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:31 устраивает музыкально-поэтический вечер «Стихи и музыка Победы» (12+).
Вход – любое добровольное пожертвование.
Для малышей
Чтобы и подрастающее поколение спустя годы радостно ходило по городу с георгиевскими ленточками, работу проводят смолоду. В 13:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) проведет экскурсию по книгах «В сердцах и книгах память о войне» (6+).
Работающие бедные
Согласно опросу SuperJob, липчане в этом году могут выделить в среднем 50 тысячи рублей на человека для недельного отдыха. А 7 дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 175 тысяч рублей.
Кредит на отпуск - самоубийство
65% липчан планируют уйти в отпуск летом, выяснили в SuperJob: 16% будут отдыхать дома, 12% отправятся на дачу или в деревню. В поездки по России, в том числе на курорты, поедут 30% липчан, за рубеж – всего 7%.
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