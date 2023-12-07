В районе Опытной станции отключат холодную воду

Всего с неудобствами из-за отсутствия холодной воды 8 декабря столкнутся жители почти полутора десятков улиц. Первые отключения начнутся уже ночью, сообщили в «РВК-Липецк».

С 02:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова. Цистерны с водой для питья подъедут к домам № 15а по улице 50 лет НЛМК и 15 по улице Лутова.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 3 по бульвару Есенина, № 30 по улице Мичурина, в частном секторе Опытной станции – с неудобствами столкнутся жители улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Одесской, Станционной. Подвоз воды будет организован по адресам: бульвар Есенина, 3, улица Мичурина, 30, а также по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



