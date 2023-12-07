29 минут назад
В районе Опытной станции отключат холодную воду
Всего с неудобствами из-за отсутствия холодной воды 8 декабря столкнутся жители почти полутора десятков улиц. Первые отключения начнутся уже ночью, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 3 по бульвару Есенина, № 30 по улице Мичурина, в частном секторе Опытной станции – с неудобствами столкнутся жители улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Одесской, Станционной. Подвоз воды будет организован по адресам: бульвар Есенина, 3, улица Мичурина, 30, а также по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.