Коллега вытащил из кошелька 32-летнего мужчины 40 000 рублей

Мужчины вместе выпивали в машине.

В Чаплыгинском районе у 32-летнего мужчины вечером 28 ноября у строящего дома из припаркованного автомобиля «Форд Фьюжен» пропал кошелек, в котором находилось 260 000 рублей. Мужчина обратился в полицию.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, следственно-оперативная группа при осмотре места происшествия нашла кошелек с 220 000 рублей внутри.



«Потерпевший в этот день в своем автомобиле выпивал с товарищем по работе. Когда они выходили из машины, потерпевший забыл в машине кошелек. Его коллега этим воспользовался и вытащил из кошелька 40 000 рублей, после чего выбросил его с оставшейся суммой неподалёку», — сообщает пресс-служба полиции.



40 000 рублей подозреваемый уже вернул коллеге. Но в отношении него всё равно возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.