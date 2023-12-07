Сегодня в Липецке: к расчистке города от снега привлекут студентов, жесткая драка в кафе

Липчан ждут мюзикл, концерт классических песен, кукольный спектакль, игротека. кинопремьеры.
Гололедица
Днём немного похолодает, температура опустится - от -6 до -8 градусов. Существенных осадков не предвидится, а на дорогах ожидается гололедица.
Отключения воды
С 9:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды потребители на улицах Горького, 1; Коммунальной, 14; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Октябрьской, 74. Торговой, 2, 4.
С 10:00 и до конца ремонта с комфортом расстанется жители улицы Боевой проезд, 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 27, 29. В это же время перекроют вентили в частном секторе на улицах Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Рудничной, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулке Узорном.
Отключение света
С 9:00 до 13:00 оставят без электричества улицы Неделина, 16, 18, 20, 20а; Одесскую, 1, 2, 28, 33а; Станционную, 1-15.
С 9:00 до 14:00 проведут в потёмках жители улицы Неделина, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д и площади Торговой, 2, 2а, 2б, 4.
Самое длинное отключение ждёт с 9:00 до 17:00 жителей улиц Грушевой, 19; Загородной, 1, 8, 12, 13; Ивовой, 2, 20; Лозовой, 5, 9, 12; Ореховой, 23, 27, 32, 34, 38а; Пестеля, 20-31; , Чаплыгинское шоссе, 2; Черешневой, 8. В это же время обесточат переулок Макаренко, 3-20, 21/10, 22-29, 31; Рылеева, 3 – 25; полностью – село Ильино, а в садоводчестве «Дачный-1» - дома №№ 11-794; «Дачный-2», 4, 8, 16, 18, 102, 122, 133, 135, 145, 152, 170, 226, 240а, 253,260; «Металлург-3», 25, 38; «Монтажник», 1044.
С 13:00 до 16:00 не будет света на улицах Можайского, 1-15; Новотепличной, 1а, 7, 36- 60; Пришвина, 1- 9б, 20, 22, 39-58; Пугачева, 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 18; Совхозной, 39-67а, 75; Цветочный проезд, 1-10.
С 13:00 до 17:00 не будут гореть лампочки на улице Горького, 1, 1а.
Пробки
В 7 утра на подъезде к Октябрьскому мосту после кольцовой Воронежского шоссе в сторону Тракторного уже не проехать: пробка обозначена красным цветом. Красные пробки на электронных картах появились уже на улицах Катукова. Терешковой, 9 мая, площади Мира. Всё это нужно учитывать при выборе маршрута, в чём помогут «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения.
Спектакль с постановочным разгромом кафе (12+)
В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня в 19:00 покажут одну из самых сильных постановок Липецкой государственной филармонии – мюзикл «Купидон, фараон и булки». Он поставлен по трём рассказам американского классика О.Генри. Героями трёх отдельных сюжетов становятся простые люди: хозяйка булочной, художник, бездомный, полицейский… Специально для этой постановки была поставлена даже сцена драки в баре между официантом и посетителем, который очень хотел в тюрьму.
Спектакль поставил известный в Липецке режиссёр Иван Карпов, а все роли сыграли артисты филармонии Светлана Дедяева, Анастасия Пименова, Артем Тарасов и Сергей Колесник.
Viva la Dona (12+)
В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится лид-концерт «Viva la Dona».
Выступят местные исполнительницы вокалистки Наталья Волкова, Карина Кожевникова, Светлана Лунькова, станцуют Евдокия Кочетова, Дарья Марухина.
Почему зимой падает снег (0+)
Сходить сегодня можно и в театр – кукольный. Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на спектакль «Времена года» по пьесе В. Бабкиной.
Почему вокруг вдруг стало все белым бело? Зачем листочки с деревьев упали на землю? Как понять, что наступила весна? В увлекательной и забавной форме главная героиня спектакля любознательная Веснушка расскажет малышам, что такое времена года, как они сменяют друг друга и почему каждое время – прекрасно. Спектакль идёт 45 минут.
Сеансы в 16:00 и в 17:00.
Играй! (16+)
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:33 в игротеку. Гостям предложат десятки настольных игр, научиться играть в которые можно прямо на месте под руководством опытного мастера.
Вам нравится, как ходят автобусы?
Липчан приглашают высказаться по вопросам работы общественного транспорта. Поделиться своим мнением и пройти опрос можно зарегистрированным пользователям на портале Госуслуг по ссылке.
Студентам предлагают подработать дворниками
Коммунальные службы города отлично справляются с расчисткой города от последствий снегопадов. Настолько, что к этой работе решили привлечь студентов. За деньги. Заработать можно от 1 тысячи рублей в день.
Временную работу с неполной занятостью предлагает МБУ «Управление Благоустройства Липецка». Зато всё официально. График с 6:00 до 10:00, но работодатель отдельно отметил. Что если снег убран быстрее, то работник может смело идти домой.
Отбирать кандидатов будут 8 декабря в 9:00 в кадровом центре «Работа России» в Липецке на площади Победы, 6а.
Дорогие лиичане! Снег, гололедица добавляют нам с вами головной боли. Но мы справляемся с любыми трудностями, а в перерывах своей бесконечной борьбы успокаиваем себя новостями. Жители Липецкой области могут узнавать обо всех основных событиях на GOROD48. Достаточно лишь время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всего происходящего. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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