Сегодня в Липецке: к расчистке города от снега привлекут студентов, жесткая драка в кафе

Липчан ждут мюзикл, концерт классических песен, кукольный спектакль, игротека. кинопремьеры.

Гололедица

Днём немного похолодает, температура опустится - от -6 до -8 градусов. Существенных осадков не предвидится, а на дорогах ожидается гололедица.







Отключения воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды потребители на улицах Горького, 1; Коммунальной, 14; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Октябрьской, 74. Торговой, 2, 4.







С 10:00 и до конца ремонта с комфортом расстанется жители улицы Боевой проезд, 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 27, 29. В это же время перекроют вентили в частном секторе на улицах Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Рудничной, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулке Узорном.

Отключение света

С 9:00 до 13:00 оставят без электричества улицы Неделина, 16, 18, 20, 20а; Одесскую, 1, 2, 28, 33а; Станционную, 1-15.

С 9:00 до 14:00 проведут в потёмках жители улицы Неделина, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д и площади Торговой, 2, 2а, 2б, 4.

Самое длинное отключение ждёт с 9:00 до 17:00 жителей улиц Грушевой, 19; Загородной, 1, 8, 12, 13; Ивовой, 2, 20; Лозовой, 5, 9, 12; Ореховой, 23, 27, 32, 34, 38а; Пестеля, 20-31; , Чаплыгинское шоссе, 2; Черешневой, 8. В это же время обесточат переулок Макаренко, 3-20, 21/10, 22-29, 31; Рылеева, 3 – 25; полностью – село Ильино, а в садоводчестве «Дачный-1» - дома №№ 11-794; «Дачный-2», 4, 8, 16, 18, 102, 122, 133, 135, 145, 152, 170, 226, 240а, 253,260; «Металлург-3», 25, 38; «Монтажник», 1044.







С 13:00 до 16:00 не будет света на улицах Можайского, 1-15; Новотепличной, 1а, 7, 36- 60; Пришвина, 1- 9б, 20, 22, 39-58; Пугачева, 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 18; Совхозной, 39-67а, 75; Цветочный проезд, 1-10.



С 13:00 до 17:00 не будут гореть лампочки на улице Горького, 1, 1а.



Пробки

В 7 утра на подъезде к Октябрьскому мосту после кольцовой Воронежского шоссе в сторону Тракторного уже не проехать: пробка обозначена красным цветом. Красные пробки на электронных картах появились уже на улицах Катукова. Терешковой, 9 мая, площади Мира. Всё это нужно учитывать при выборе маршрута, в чём помогут «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения.



